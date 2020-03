Enfermera italiana que contrajo covid-19 se quitó la vida por temor de infectar a otras personas

LEA TAMBIÉN

La muerte de la enfermera italiana Daniela Trezzi enluta al sistema de salud de Italia. Ella se encontraba en primera línea del combate contra el covid-19 en Lombardía, una de las más afectadas por el coronavirus en Italia. Tras haberse enterado que se contagió de la enfermedad, decidió quitarse la vida.

El deceso de Trezzi fue confirmado por un comunicado emitido por la Federación Nacional de Enfermeros de Italia el pasado 24 de marzo del 2020. Según la entidad, Trezzi se había enfrentado a niveles muy elevados de estrés tras enterarse de que se había contagiado del covid-19, pues temía haber infectado a otras personas.



La enfermera tenía 34 años y había trabajado en el Hospital San Gerardo en Monza, una ciudad ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Milán.



Sirvió como parte del equipo médico de la unidad de cuidados intensivos de ese centro de salud hasta que tuvo que ser aislada tras ser diagnosticada con covid-19. Italia es el tercer país con mayor número de casos de la enfermedad después de Estados Unidos y China.

Daniela Trezzi trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital italiano que atendía casos de covid-19. Foto: Facebook/ Daniela Trezzi.



La federación que informó del deceso de la enfermera dijo que "cada uno de nosotros elige esta profesión para bien y, afortunadamente, para mal. Somos enfermeras". Además denunció las condiciones y el estrés al que se someten los profesionales.



Según el comunicado, Trezzi no sería la primera enfermera italiana en quitarse la vida, pues una semana atrás se registró otro caso en la ciudad italiana de Venecia. Sin embargo no dio más datos sobre este. deceso



En declaraciones recogidas por el Daily Mail, el gerente del Hospital, Mario Alparone, dijo que la enfermera había estado en cuarentena desde el 10 de marzo del 2020 y que "no se encontraba bajo vigilancia" cuando decidió quitarse la vida. Su muerte está siendo investigada por las autoridades.

En Italia, más de 5 700 trabajadores de la salud se han infectado de covid-19.