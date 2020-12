'Spiderman' desciende por las ventanas de un hospital en España para saludar a los niños que luchan contra el cáncer

Si hay algo que ha fortalecido esta pandemia -entre las cosas buenas que deja este 2020- es la solidaridad y la empatía. Eso motivó a un policía español, Eduardo Balboa, quien decidió equiparse como un superhéroe para sorprender a los pacientes del Hospital Materno Infantil en Andalucía, en España. Su objetivo enternece a la comunidad: desear una feliz Navidad y dar alegría a los niños que cada día se enfrentan al cáncer.

Balboa escogió a Spiderman, el hombre araña, como la figura que lo representaría ante los pequeños. Entonces, se armó con un traje de licra bastante fiel al original y con un arnés comenzó a descender por las ventanas de la casa de salud.



La emoción de los niños se desbordaba y más de uno gritaba y reía, porque no podía creer lo que estaba viendo. Se trataba de una visita inesperada que se adecúa a las medidas de bioseguridad que, en tiempos de covid-19, son vitales.

Un policía vestido de Spiderman sorprende a los niños de un hospital de Málaga.

La sonrisa es una de las mejores medicinas.❤️ pic.twitter.com/hEPahJGNoj — JUANMA (@BIYOKESE) December 20, 2020



Según reporta el portal informativo español La Vanguardia, que dio a conocer la historia, Balboa no solo los sorprendía, sino que los saludaba y les recordaba, a través del cristal, la importancia del uso de mascarilla. Él, de hecho, llevaba un tapabocas debajo de su traje.



Pero no es la primera vez que este Spiderman visita a los niños. Lo hace durante años, solamente que en este 2020 debió modificar la forma en la que lo decía para no vulnerar su seguridad y la de los pacientes.

En Navidad, Spiderman visita a los pequeños que enfrentan cada día el cáncer. Foto: Europa Press

Esta iniciativa germinó en la Fundación Andrés Olivares de la comunidad. Con la ayuda de voluntarios, como el policía Balboa, la organización impulsa el apoyo a los niños que padecen cáncer, sobre todo, en pandemia.