Ella marcó por error ‘soy terrorista’ en la solicitud y perdió su visa a EE.UU.

La escocesa Mandie Stevenson planeaba un viaje con su novio Ross Malcolom a Nueva York en septiembre de 2018. Pero la mujer de 29 años nunca pensó que un error en su solicitud de visa podría costarle perder su pasaje de avión, que ya estaba comprado.

Lo curioso es que no fue un error cualquiera, como poner un cero menos en el formulario de ingresos económicos. Fue en una pregunta que seguramente pocas personas en la historia, o nadie, habría contestado de la manera en que ella lo hizo.



“¿Busca participar o alguna vez ha participado en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio?”, decía la pregunta, según menciona la BBC. Ante esta interrogante, Stevenson marcó por error “sí” como respuesta. No se dio cuenta sino hasta que su solicitud fue rechazada por la Embajada de Estados Unidos en Reino Unido.



En ese momento, cuando recibió la notificación, Madie revisó la solicitud que había enviado el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés) y descubrió el enorme error que había cometido, uno que ni siquiera los verdaderos terroristas habrían cometido.



Según el diario británico The Sun, la joven tuvo que pagar USD 417 por sacar una cita en la Embajada para persuadir a los funcionarios de que ella había cometido un error. Al ver los detalles de su caso, los encargados decidieron otorgarle el permiso de viaje. Pero Madie debió pagar más de USD 1 000 para cambiar las fechas de todas sus reservaciones.