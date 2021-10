Los vacunados con Sinovac afrontan más limitaciones para sus viajes

Isabel Alarcón (I)

Las restricciones sanitarias para que los ecuatorianos puedan entrar a un país persisten, sobre todo en la Unión Europea. Hasta el 13 de octubre del 2021, España, Países Bajos y Austria se mantienen como los destinos europeos que aceptan la vacuna Sinovac.

Otros como Francia, Portugal y Alemania solo permiten el ingreso a quienes tengan AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.

Carmen García, agente de Operaciones de Marazul Agencia de Viajes, explica que esto limita la oferta de los circuitos por varios países europeos. El paquete para visitar múltiples lugares era común antes de la pandemia.



Estas medidas se están actualizando constantemente, por lo que García espera que para noviembre y diciembre de este 2021 se flexibilice el ingreso de turistas a Europa, que se compone de 46 países.

Las medidas que se aplican en cada país aún causan confusión entre las agencias y los viajeros. Sonia Santos empezó a planificar un viaje a Europa desde septiembre de este 2021.

Las personas de la agencia que contrató le ofrecieron un paquete que incluía Francia. En ese momento afrontó su primer obstáculo. Al llegar a la Embajada le negaron la visa por su vacuna Sinovac.

De acuerdo con el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública (MSP), 5,9 millones de personas en Ecuador recibieron las dos dosis de la china Sinovac, hasta el 20 de octubre pasado. Esto significa que 58,6% de los inmunizados no podrá entrar a países como Francia, Alemania y Portugal.

La agencia ofreció a Santos un nuevo paquete que incluía recorridos por España y Portugal. A menos de una semana de su viaje, se enteró por una amiga que no podría ingresar a Portugal por el tipo de vacuna.

Las personas de la agencia le dijeron que no habría problema y que al llegar al aeropuerto ocultara que se vacunó con Sinovac. Santos quiso arriesgarse y, junto con su esposo, reorganizó su itinerario.



Ahora permanecerá en España durante todo el viaje, que dura un mes. Además, la aerolínea se niega a devolverle el costo del vuelo España-Portugal-España.



García explica que las agencias deben tener en cuenta todas estas limitaciones al ofrecer un paquete. En países como Italia hay mayores restricciones. No se están otorgando visas para turistas.

El Reino Unido es otra de las zonas que permanece cerrada para viajeros ecuatorianos, ya que nuestro país se encuentra en su lista roja. Esto también ha afectado a los estudiantes que residen en Inglaterra.



Para Sara Montenegro, el viaje de regreso a Reino Unido implicó una travesía. Esta joven ecuatoriana estudia en Inglaterra y en julio de este año decidió volver para visitar a su familia.

Mientras estaba en la casa de sus padres, tenía la esperanza de que Ecuador fuera removido de la lista roja. Finalmente, en septiembre debía volver a Reino Unido y el país continuaba en esta categoría.

Para las personas que llegan desde Ecuador, las opciones son costosas.

Montenegro cuenta que la exigencia es que realicen la cuarentena en un hotel durante 10 días, con un costo de al menos USD 3 000, equivalente a 2 200 libras.



Junto con su novio empezó a buscar opciones más económicas y descubrió que ir primero a Turquía les permitiría ahorrarse dinero. Permanecieron 10 días en ese país y, gracias a este viaje, al regresar a Reino Unido pudieron hacer la cuarentena en su hogar. Turquía no está en la lista roja.



Por otro lado, tuvieron que gastar en pruebas PCR para ingresar a Inglaterra y dos pruebas más durante su cuarentena. Ahora, su esperanza es que en diciembre Ecuador ya no esté en la lista roja y así poder visitar a su familia de nuevo.



García cuenta que Turquía se ha convertido en uno de los destinos más populares, justamente porque no pone restricciones. Lo mismo ocurre con Panamá y Estados Unidos. México también es uno de los países más solicitados, pero la exigencia de la visa ha causado que disminuya un poco la demanda de viajeros.



Colombia, Perú y Brasil son destinos a los que se puede ingresar con cualquier tipo de vacuna o con prueba PCR. Por otro lado, Argentina y Uruguay son los países de la región que continúan cerrados para el turismo.

Chile salió de la lista de países con frontera cerrada desde este 1 de octubre, que empezó a recibir a turistas extranjeros. Las autoridades exigen la validación previa en línea de las vacunas, PCR negativa, una declaración juramentada y cuarentena.

Estados Unidos solicitará a las aerolíneas que establezcan un sistema de rastreo de contactos y exigirá una prueba de detección del virus dentro de los tres días antes de la salida, desde el 8 de noviembre.