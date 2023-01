15 niñas ecuatorianas podrán ir a la NASA

El programa tiene como objetivo que las niñas se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Foto: Twitter @SuperateRDO

15 niñas de entre 11 de 16 años de edad serán parte del programa She Is Astronauta (Ella Es Astronauta) de la fundación Shi Is que trabaja con Organon, Grupo Ekos, RAW y ONU mujeres.

Las 15 niñas que sean elegidas participarán en el programa de educación Steam: She Is Astronauta, con inmersión en el Space Center NASA, en Houston, Estados Unidos.

Esta iniciativa cuenta con un programa educativo híbrido, con cuatro meses de clases virtuales sobre emprendimiento social, habilidades Steam, liderazgo y empoderamiento. También habrá webinars con astronautas, el CEO del Space Center de la NASA, CEO´s y mentores.

Durante la visita presencial, las 15 niñas participarán de actividades de robótica, programación, cohetería, hábitat lunares y charlas con varios expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes espaciales.

El programa tiene el objetivo de “convertir a las niñas en agentes de cambio en sus comunidades”.

Requisitos para postular

La postulación en todo el Ecuador inició el 5 de enero y será hasta el 5 de febrero de 2023. Las niñas que estén interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos.

Tener entre 11 y 16 años de edad cumplidos.

No ser familiar en primer grado de consanguinidad de servidores públicos.

La familia se debe encontrar en condiciones de extrema pobreza, pobreza moderada o condición de vulnerabilidad demostrable.

Recibir formación académica en Institución Educativa Pública.

Demostrar excelente desempeño académico.

Disponibilidad de tiempo pasa cumplir con todas las clases y actividades.

Firmar la carta de compromiso

No haber participado en ninguna otra misión del Programa Ella Es Astronauta en su modalidad virtual o presencial.

Contar con un tutor responsable para el acompañamiento de su proceso de aprendizaje y conexión.

Diligenciar el formulario de manera completa y con información veraz.

Las personas que cumplan con los requisitos pueden postularse en la página web de la Fundación She Is

