¿Quiere estudiar en EE.UU.? El 25 de agosto será la feria virtual EducationUSA

Redacción Elcomercio.com

El próximo miércoles 25 de agosto de 2021, de 14:00 a 18:00, se llevará a cabo la segunda feria virtual EducationUSA. El evento se realiza para quienes están interesados en estudiar carreras universitarias en Estados Unidos.

Los interesados podrán acceder a información sobre programas de pregrado y posgrado en más de 80 universidades de este país. También se ofrecen programas para enseñanza de inglés.

“EducationUSA es una red oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos de más de 430 centros de asesoramiento para estudiantes internacionales en más de 175 países y territorios”, asegura un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Para participar en esta feria, deberá registrarse y llenar sus datos en esta página web.

Entre los centros educativos que participarán de esta feria están Berkeley College, Kalamazoo, Ohio University, Temple University, University of Oregon, University of South Dakota, Universtity of Florida, entre varios otros.