Estudiantes y docentes de la Universidad Central reclaman presupuesto

Yadira Trujillo Mina (I)

Estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Central del Ecuador (UCE) se concentraron este miércoles 10 de noviembre del 2021 en la Plaza Indoamérica (Quito) para reclamar por la reducción de recursos que atraviesa la institución de educación superior pública durante los últimos años. El presupuesto que consta en la Proforma 2022, aseguran los representantes estudiantiles y docentes, vulnera una vez más el derecho a la educación.

Con pancartas y consignas, la comunidad educativa expresó su rechazo a las medidas económicas del Gobierno de Guillermo Lasso que, sostienen, afectan a la calidad de la educación. La protesta fue convocada por el Frente en Defensa de la Educación Pública.

El pedido es que se reconsidere la propuesta de reforma presupuestaria que se encuentra en la Asamblea Nacional, dijo la representante del Frente, Cristina Benavides. “Hay una reducción de más de USD 200 millones en total para todo el sistema de educación superior público”. Para la Central, el recorte es de USD 12 millones, dijo la docente.

#Quito | El Frente en Defensa de la Educación Pública se dirige hacia la Caja del Seguro, tras realizar un plantón en la Plaza Indoamérica. Piden que se asignen los recursos necesarios a universidades públicas en la Proforma 2022





Esto, señaló, afecta a los maestros que trabajan bajo contrato. También a la investigación y a los proyectos de vinculación con la comunidad. “Todo el año pasado no tuvimos sistema antiplagio, hay bases de datos que la universidad no ha podido renovar. Además, hay proyectos que ya no tienen recursos, por ejemplo, para transporte, entre otras limitaciones”.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y el secretario de Educación Superior, Alejandro Ribadeneira, dijeron el martes 9 de noviembre, en la Asamblea, que tal recorte no existe y que hay un incremento en el presupuesto si se consideran las asignaciones estatales y no los ingresos propios de las universidades.

Sin embargo, los estudiantes de la Universidad también se sienten afectados. Andrés Narváez, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía, dice que les preocupa que los docentes a contrato sean separados de la universidad, ya que eso implicaría el cierre de paralelos. “Afectaría a carreras y programas en las que esos profesores trabajan”.

El representante estudiantil señala que un buen número de docentes que laboran con contrato se encuentran, por ejemplo, en la modalidad semipresencial de su facultad, así como en las carreras de Artes, Ciencias Sociales, Biología e Inglés.

Natasha Sandoval es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y es parte del Colectivo de Docentes a Contrato. Dice que ha habido una desatención sistemática por parte de este y anteriores gobiernos, con constantes recortes presupuestarios. Esto, señaló, ha afectado directamente a sus salarios.

“Estamos en inestabilidad. Cada vez que termina un período académico quedamos en total abandono, no sabemos qué va a pasar en el próximo ciclo académico, estamos siempre a la deriva”.

La profesora universitaria señala que la situación se ha ido agravando en los últimos años. “Cuando se acaba un periodo académico nos desvinculan totalmente de la universidad. Luego debemos pelear para ver si nos recontratan o no. Antes no ocurría. Se daban recontrataciones automáticas”.

Antes del mediodía, los estudiantes, docentes y trabajadores avanzaron hacia la Caja del Seguro y de ahí se dirigieron al Centro Histórico para entregar una carta con sus reclamos a los miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quienes se reunieron con el Gobierno en Carondelet.