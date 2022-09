Activistas señalan cómo recibir atención segura de salud en caso de aborto

Este 28 de septiembre, en distintas ciudades como La Paz, en Bolivia, se realizaron marchas a favor del la legalización del aborto con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Foto: EFE

Yadira Trujillo (I)

Este miércoles 28 de septiembre del 2022 es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La conmemoración la convoca el movimiento feminista para exigir a los gobiernos la legalización del aborto y la facilitación del acceso al mismo.

El objetivo es reducir las muertes por procedimientos inseguros. La iniciativa surgió en 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.

El Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna publicó una guía para mujeres, personas trans o no binarias que requieran atención médica por un aborto. Las recomendaciones se basan en el derecho que tienen a ser atendidas.

Las abogadas de la organización explican que es ilegal que condicionen una atención médica por cualquier razón. Los profesionales de salud tienen la obligación de brindarla, ya sea por un aborto provocado o espontáneo. Explican que el tratamiento en ambos casos es el mismo.

Los abortos espontáneos son muy comunes, dice Surkuna. “De acuerdo con las estadísticas, uno de cada cinco embarazos termina en aborto espontáneo. Los medicamentos para abortar producen los mismos síntomas que los de un aborto provocado”.

Penalización por abortos

Desde el 1 de enero al 22 de agosto del 2022, la Fiscalía General del Estado ha registrado 23 personas procesadas por el delito de aborto consentido. Así consta en las recomendaciones de la organización. En ellas se indica que muchas de las personas tuvieron abortos espontáneos o naturales.

Por ello, Surkuna recuerda a quienes buscan atención médica por abortos que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La mayoría de mujeres denunciadas por esta razón en Ecuador han sido presionadas para revelar información sobre el uso de medicamentos para abortar, dice la guía. “No pueden condicionar tu atención médica a que des algún tipo de información”.

Otra recomendación es que durante la atención médica se guarde silencio, ya que los hospitales no son un lugar para tomar testimonios. Si a la persona atendida se le hace preguntas que busquen culparla de haberse provocado un aborto, es su derecho no hablar y pedir una abogada. También se sugiere no firmar nada que no se entienda.

Declaraciones en contra

Las abogadas también señalan que nadie puede obligar a una persona que aborta a confesar algo y menos a condicionar la atención médica por un testimonio, ya que eso se considera tortura. “Muchas mujeres denunciadas por aborto han sido forzadas a decir que usaron medicamentos para recibir atención médica, esto es ilegal”.

También se recomienda que los acompañantes de la persona que es atendida no declaren en su contra. “En algunas denuncias a mujeres por aborto en Ecuador se ha usado el testimonio condicionado de sus parejas o familiares que mencionaron el uso de pastillas”.

La organización además señala que es ilegal que un profesional de salud denuncie a la persona por aborto o por alguna complicación obstétrica. Si lo hace, las abogadas sostienen que estaría rompiendo su secreto profesional y esto es un delito por el que podría ir a la cárcel hasta por un año.

