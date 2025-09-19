Bella Hadid, una de las modelos más reconocidas del mundo, atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Su estado de salud ha vuelto a preocupar después de que ella y su madre, Yolanda Hadid, compartieran en redes sociales imágenes desde el hospital. Bella tiene desde hace años la enfermedad de Lyme, un diagnóstico que ha marcado la trayectoria personal y profesional de la top model, según medios internacionales como El País y la revista Hola!

La modelo, de 28 años, sorprendió a sus más de 61 millones de seguidores en Instagram con fotos en las que aparece conectada a vías, con medicamentos y una bolsa de hielo en la cabeza. “Lo siento, siempre desaparezco. Los quiero”, escribió. Su mensaje, acompañado de imágenes que muestran dolor y vulnerabilidad, generó más de un millón de reacciones y miles de mensajes de apoyo.

😢 Yolanda Hadid acompaña a su hija

Un día después, Yolanda Hadid decidió compartir su propia versión de la lucha de su hija. Mostró fotografías aún más duras, en las que se ve a Bella recibiendo tratamientos y rodeada de frascos de medicinas. En un texto emotivo, reconoció sentirse en “la más profunda desesperanza” al verla luchar en silencio contra una dolencia crónica que ambas conocen muy de cerca.

“Admiro tu valentía y tu voluntad para seguir luchando por tu salud, a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos”, escribió Yolanda, citada por Hola! Para ella, nada se compara con presenciar el sufrimiento de su hija, a quien llamó “mi hermosa Bellita”.

🌿 Una batalla sin final

El País recordó que Bella Hadid fue diagnosticada en 2013, tras la picadura de una garrapata. Desde entonces convive con fiebre, dolores, problemas neurológicos y emocionales que la han obligado a alejarse en ocasiones de las pasarelas. Pese a ello, Yolanda mantiene la esperanza y asegura que “seguiremos luchando juntas por días mejores”.

✨ El lado más humano de Bella

La modelo también ha sido transparente con sus seguidores al mostrar momentos de ansiedad y depresión. Lo hace, como explicó en entrevistas pasadas, para que nadie se sienta solo. Entre luces y sombras, su historia refleja la fragilidad que existe detrás del brillo de la moda.

