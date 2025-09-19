La película ‘Chuzalongo’, dirigida por Diego Ortuño, se estrenó en Ecuador el 31 de octubre en Ecuador. Esta obra combina suspenso y magia, explorando una famosa leyenda andina del siglo XIX. Su historia sigue a una misteriosa criatura que acecha a mujeres solitarias en los campos, con dilemas éticos y símbolos que reflejan la riqueza cultural ecuatoriana.

🌟 Reconocimiento internacional para ‘Chuzalongo’

La producción ha sido preseleccionada para Mejor Película Internacional en los próximos Premios Oscar 2026. Antes, representó a Ecuador en los Premios Goya y Premios Forqué en septiembre de 2024 y ganó el premio a Mejor Largometraje Iberoamericano en el Festival Macabro FICH de México.

🌄 Un viaje cinematográfico y cultural

Filmada en Quito y Cayambe, la película combina paisajes andinos y haciendas históricas para recrear la vida del siglo XIX. El reparto incluye talento internacional como Bruno Odar y Wolframio Sinué, además de artistas indígenas debutantes como Toa Tituaña y Yuyak Guitarra. La película integra elementos culturales autóctonos, incluyendo el quichua, y conecta generaciones mediante relatos que preservan las leyendas ecuatorianas.

💫 ¿Qué es Chuzalongo?

Su fusión de suspenso, magia y cultura autóctona lo convierte en un referente del cine ecuatoriano contemporáneo. Más allá de entretener, la película invita a reflexionar sobre tradiciones, identidad y memoria histórica, creando una experiencia cinematográfica única que ya atrae la atención internacional.

