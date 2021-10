Nueva terapia contra el cáncer destruye tumores en pacientes terminales

Redacción El Comercio (I)

Un nuevo y sorprendente tratamiento contra el cáncer, que logró eliminar tumores en pacientes terminales, fue probado por científicos del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres (ICR, por sus siglas en inglés) y del Hospital Royal Marsden.

Según informa el portal Infobae este 11 de octubre del 2021, los investigadores probaron un cóctel de medicamentos de inmunoterapia estimulando el sistema inmunológico de los pacientes para matar las células cancerosas. Esta combinación de fármacos generó “una tendencia positiva en la supervivencia” de pacientes que en principio se creía que ya no podían ser sanados, dijeron los investigadores.

El diario británico The Guardian relató la experiencia de Barry Ambrose, de 77 años, a quien le diagnosticaron cáncer de garganta en 2017. En ese momento, los médicos le advirtieron que la metástasis que presentaba no le daba esperanzas de vida.

El hombre relató al periódico el momento “asombroso” que vivió cuando las enfermeras lo llamaron semanas después de que se uniera al nuevo estudio para decirle que su tumor había “desaparecido por completo”. El hombre se curó del cáncer y pasó la semana pasada en un crucero con su esposa.

¿En qué consiste el tratamiento?

Es una combinación de los medicamentos nivolumab e ipilimumab. Los científicos que participan de los estudios afirmaron que produjo una reducción en el tamaño de los tumores de cabeza y cuello en pacientes con enfermedades terminales. En algunos, su cáncer desapareció por completo, y los médicos se sorprendieron al no encontrar ningún signo detectable de enfermedad.

Estos ensayos hacen pensar al equipo de expertos que la combinación de los dos medicamentos de inmunoterapia podría resultar en una nueva arma eficaz contra varias formas de cáncer avanzado. Los resultados de otros ensayos de la combinación de fármacos han sugerido previamente beneficios similares para pacientes terminales con cáncer de riñón, piel e intestino.

Según relataron los científicos, además de aumentar las posibilidades de supervivencia a largo plazo de los pacientes, el tratamiento de inmunoterapia también desencadenó muchos menos efectos secundarios en comparación con la naturaleza a menudo agotadora de la quimioterapia “extrema”, que es el tratamiento estándar que se ofrece a muchos pacientes con cáncer avanzado.

Los resultados del ensayo de Fase III, que involucró a casi 1 000 pacientes moribundos con cáncer de cabeza y cuello, fueron tempranos y no estadísticamente significativos, pero aún fueron “clínicamente significativos”, dijo el ICR, y algunos pacientes vivieron meses o años más y sufrieron menos efectos secundarios.

”Estos son resultados prometedores”, señaló la profesora Kristian Helin, directora ejecutiva de ICR. “Las inmunoterapias son tratamientos más amables e inteligentes que pueden aportar importantes beneficios a los pacientes”.

Las estadísticas del Reino Unido indican que aproximadamente 12 000 personas son diagnosticadas con cáncer de cabeza y cuello cada año y muchas serán diagnosticadas en etapas avanzadas. Existe una necesidad urgente de tratamientos mejores y más amables para estos pacientes que puedan mantenerlos con vida por más tiempo que el estándar de atención actual.

En el caso del paciente Barry Ambrose cuando le diagnosticaron cáncer de garganta en 2017, le dijeron que ya se había extendido a sus pulmones y que los cuidados paliativos hospitalarios eran su única opción. Pero poco después se le ofreció unirse al nuevo estudio. “Cuando me dijeron sobre el diagnóstico no dudé en unirme, ¿qué tenía que perder? Resultó ser un salvavidas”, recordó.

“Aunque tuve que hacer viajes quincenales desde Suffolk al hospital para recibir el tratamiento, prácticamente no tuve efectos secundarios y pude continuar con normalidad haciendo las cosas que amo: navegar, andar en bicicleta y pasar tiempo con mi familia”. Aproximadamente ocho semanas después de comenzar el tratamiento, las exploraciones revelaron que el tumor en su garganta había sido erradicado”. Cuando las enfermeras de la investigación me llamaron para decirme que, después de dos meses, el tumor de mi garganta había desaparecido por completo, fue un momento increíble”, relató.

“Si bien todavía había enfermedad en mis pulmones en ese momento, el efecto fue asombroso”, agregó. Más tarde se sometió a quimioterapia, seguida de cirugía y actualmente no tiene evidencia de enfermedad. “El tratamiento que he recibido en el Royal Marsden ha sido insuperable y soy muy afortunado de que hayan seguido encontrando el tratamiento que funciona para mí”, dijo Ambrose. La semana pasada disfrutó de un crucero por la costa del Reino Unido con su esposa, Sue, contó a The Guardian.

Varios estudios para combatir el cáncer sin el uso de quimioterapias avanzan en distintas partes del mundo y para otras variantes de la enfermedad. La semana del 4 de octubre del 2021 se conoció que un estudio reciente demostró que un medicamento llamado ribociclib, combinado con una terapia endocrina denominada letrozol podría extender la vida de las mujeres con cáncer metastásico por más de 5 años de un subtipo muy frecuente de cáncer de mama, conocido como RH+ HER2-.

Esto se traduce, en nuevas oportunidades terapéuticas. El nombre del estudio es MONALEESA-2 y fue publicado en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Clínica.

El estudio comparó la combinación de ribociclib con letrozol versus placebo más letrozol como tratamiento de primera línea en mujeres postmenopáusicas en estadio metastásico con tumores RH+ HER2-, y dio como resultado una mejoría estadística y clínica muy importante en la sobrevida de las personas afectadas.