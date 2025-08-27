A partir de los 50 años, muchos hombres experimentan cambios físicos y emocionales asociados con la ‘menopausia masculina’. Este fenómeno, también conocido como andropausia o hipogonadismo de inicio tardío, se caracteriza por el descenso progresivo de la testosterona, según explicó el urólogo Alberto Pérez Lanzac en una entrevista recogida por El Tiempo de Colombia.

El especialista precisa que, a diferencia de la menopausia femenina, este proceso no ocurre de manera brusca, sino gradual. En algunos hombres, la disminución hormonal no produce síntomas relevantes, mientras que en otros sí genera consecuencias clínicas claras. La Mayo Clinic confirma que los niveles de testosterona descienden alrededor de un 1 % por año después de los 40, aunque la mayoría de los hombres mayores aún se mantiene dentro de rangos normales.

La andropausia también se denomina testosterona baja relacionada con la edad.

Los síntomas no son universales ni afectan a todos los hombres.

El proceso puede comenzar desde los 30 o 40 años, pero se nota más a partir de los 50.

La disminución hormonal no tiene un final definido, se prolonga toda la vida.

Los factores genéticos y de estilo de vida influyen en su intensidad.

🧬 ‘Menopausia masculina’: principales síntomas

Los síntomas de la ‘menopausia masculina’ incluyen pérdida de energía, disminución del deseo sexual, dificultades para mantener erecciones, aumento de la grasa abdominal y pérdida de masa muscular. También se reportan alteraciones emocionales como irritabilidad, tendencia depresiva o desmotivación.

De acuerdo con Mayo Clinic, otros indicios pueden ser la reducción de estatura por menor densidad ósea, sofocos, somnolencia o infertilidad. Sin embargo, muchos de estos signos también pueden deberse a otras enfermedades o medicamentos.

La fatiga persistente es uno de los primeros síntomas.

La memoria y la concentración también se ven afectadas.

Pueden aparecer cambios emocionales notables.

El riesgo de fracturas aumenta con la edad.

Algunos hombres desarrollan disfunción eréctil.

⚕️ Tratamiento y recomendaciones

El tratamiento con testosterona solo se recomienda cuando el diagnóstico de hipogonadismo es confirmado clínicamente. Pérez Lanzac advierte que la terapia puede mejorar la vitalidad, la masa muscular y la función sexual, pero también presenta riesgos como mayor crecimiento prostático, problemas cardiovasculares y apnea del sueño.

La Mayo Clinic señala que este tipo de terapia debe valorarse de manera individual, ya que no todos los hombres con testosterona baja presentan síntomas. Los especialistas recomiendan realizar pruebas clínicas antes de iniciar cualquier tratamiento.

El reemplazo hormonal no es recomendable sin diagnóstico médico.

Está contraindicado en pacientes con cáncer de próstata o mama.

El control del peso y el ejercicio ayudan a mantener niveles adecuados.

Una alimentación equilibrada favorece la salud hormonal.

Dormir bien y reducir el estrés son medidas preventivas.

📋 Guía práctica para hombres mayores de 50 años

Consulta con un urólogo si presentas síntomas persistentes.

Solicita un análisis de testosterona para confirmar niveles bajos.

Evita automedicarte con suplementos hormonales.

Incorpora actividad física regular, especialmente de fuerza.

Mantén hábitos saludables: no fumar, limitar alcohol y cuidar el descanso.

