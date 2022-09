Día Internacional del Aire Limpio se celebra este 7 de septiembre

La Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), recordaron el Día Internacional del Aire Limpio, que se celebra este 7 de septiembre de 2022 por tercera vez, después de su primera celebración en 2020.

La concientización de la importancia de reducir emisiones y vivir en un ambiente con aire más limpio es prioridad en la conmemoración del día. "El día tiene como objetivo priorizar la necesidad de un aire saludable y los vínculos de la contaminación atmosférica con otros temas críticos como el cambio climático, la salud humana y planetaria, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible" dicta la OMS en su página web.

Este día fue declarado en 2019 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como parte de peticiones y resoluciones conjuntas entre organizaciones ambientalistas con la OMS y la OPS.

La conmemoración también enfatiza en los efectos de la polución del aire en la salud humana. Posterior a la pandemia por covid-19, se ha vuelto un tema de suma importancia por las complicaciones en el sistema respiratorio que esta enfermedad presenta.

