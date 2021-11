Tasa de cáncer cervical se reduce en un 87% en vacunadas de VPH

Un estudio difundido este 3 de noviembre del 2021 por la revista The Lancet reveló que las tasas de cáncer de cuello de útero en Inglaterra se redujeron en un 87% en mujeres vacunadas contra el virus del papiloma humano (VPH).

A fin de obtener estos resultados se empleó un programa de inmunización contra el VPH utilizando la vacuna bivalente Cervarix, que se inició en Inglaterra en 2008.

La investigación halló que las tasas de cáncer cervical en mujeres a las que se había ofrecido dicho preparado cuando tenían edades entre 12 y 13 años eran un 87% menores que en población no inmunizada.

El estudio estimó que para junio de 2019 había alrededor de 450 casos menos de este tipo de cáncer y 17 200 menos de carcinomas que los esperados en la población vacunada en Inglaterra.

