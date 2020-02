Rutinas sencillas para ejercitar el tren inferior del cuerpo

LEA TAMBIÉN

Las piernas son uno de los grupos musculares más grandes del cuerpo. Trabajar en ellas, no solo requiere caminar, subir escaleras o correr. Es necesario ponerlas en acción con ejercicios adecuados.

El entrenador de Phisique Wellness Club, Bryan Montero, sugiere realizar algunos de los más destacados como sentadillas, que inciden directamente sobre la mayoría de músculos que componen el tren inferior y en el abdomen. Para realizarlas hay que mantener los pies paralelos a la cadera, la espalda recta y el peso -en caso de utilizarse- debe ir firme sobre los trapecios.



La elevación de cadera es otra opción para trabajar piernas, glúteos y abdomen. En esta rutina hay que apoyarse con las manos, subir la cadera y, una por una, las piernas. Lo ideal es mantenerlas arriba durante cinco segundos.

Otro de los ejercicios que trabaja múltiples grupos musculares del tren superior (flexores de cadera, el abdomen y los abductores) es la elevación lateral de piernas, ideal para trabajarlo en casa.

Para realizar estas y otras rutinas fuera de un gimnasio no se necesita más que una silla, una colchoneta y un palo de escoba para el equilibrio. Hay que tomar en cuenta el calentamiento previo, no solo para evitar lesiones, sino porque trabajar el tren superior exige mayor esfuerzo y mayor bombardeo de sangre.



Las rutinas, por lo general, son recomendadas desde los 14 hasta los 65 años. En casos de ejercicios en cuadrupedia, la rodilla no debe superar el pecho y siempre debe mantenerse un ángulo de 90 grados.

Entrenar el tren superior adecuadamente mejora el equilibrio corporal, aumenta la potencia, genera gran consumo calórico, fortalece el tren superior, activa la circulación sanguínea de la zona, fortalece articulaciones, aumenta la potencia del cuerpo, entre otros beneficios.