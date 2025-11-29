Rosalía vivió una jornada especial en Buenos Aires.

Según la agencia EFE, la cantante española se reunió con Charly García y también visitó la iglesia donde fue bautizado el papa Francisco.

El encuentro con Charly García quedó registrado en una foto compartida este sábado.

El músico argentino, de 74 años, posó junto a Rosalía mientras sostenía en sus manos un ejemplar de Lux, el más reciente disco de la artista, señala EFE.

“Para Charly, la leyenda”, escribió Rosalía en la portada del álbum.

De acuerdo con medios locales citados por EFE, ambos se encontraron la noche del viernes 28 de noviembre de 2025 en el hotel Faena, donde García le regaló un ejemplar autografiado de ‘La hija de la lágrima’ (1993).

Un recorrido con historia y emoción

Charly compartió en sus stories de IG la foto que se hizo con Rosalía.

A media mañana del sábado, Rosalía visitó la parroquia San Carlos y la basílica de María Auxiliadora.

Es uno de los templos más bellos de Buenos Aires y el lugar donde en 1936 fue bautizado el papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, informó EFE.

Feligreses contaron a EFE que la artista rezó a solas en el camarín de la Virgen Auxiliadora.

También conoció el bautisterio y tomó varias fotografías del interior del templo.

La visita formó parte de un viaje sorpresa a Argentina.

Según EFE, Rosalía asistió el jueves a un show de la banda emergente Cindy Cats y el viernes dio una entrevista, cantó en un streaming y recorrió La Bombonera junto al rapero Trueno.

