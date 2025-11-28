Rosalía vuelve a ser una de las figuras más comentadas del momento.

Su música lidera listas y su presencia en medios ha crecido con cada nueva aparición.

La conversación que abrió una artista en pleno auge

La cantante ha aprovechado la promoción de su disco ‘Lux‘ para hablar de su vida personal.

Su testimonio ha captado atención porque muestra una faceta poco conocida de su proceso creativo.

Rosalía se confiesa en plena etapa de éxito

En una entrevista reciente, Rosalía reveló que padece TDAH. Su confesión generó un gran impacto porque ayuda a entender cómo vive y crea música.

La cantante describe una mente que “va muy rápido” y que la hace dispersarse con facilidad.

También cuenta que nunca ha pensado en medicarse y que ha preferido aprender a convivir con su diagnóstico.

El trastorno que acompaña a millones de personas

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad afecta a 85 millones de personas, según la OMS, señala La Vanguardia.

Es un trastorno de origen neurobiológico con base genética y que persiste en la vida adulta.

La Clínica Universidad de Navarra señala que es uno de los problemas psiquiátricos más frecuentes en la infancia. También indica que es más común en niños que en niñas.

La genética y el cerebro en el centro de la investigación

Estudios internacionales han identificado al menos 27 regiones genéticas relacionadas con el TDAH.

La genética explica cerca del 74% de la variabilidad del trastorno.

Estas variantes afectan áreas del cerebro implicadas en la atención, la regulación emocional y la toma de decisiones.

Cómo se detecta este trastorno

Según un reporte de EFE, la Asociación Española de Pediatría explica que el diagnóstico es clínico y se basa en síntomas persistentes.

Estos deben observarse durante al menos seis meses y recogerse a través de entrevistas y cuestionarios.

En la adultez, los signos pueden verse en dificultades para planificar, mantener rutinas y controlar impulsos.

Un reto que impulsa la creatividad de Rosalía

Rosalía afirma que el TDAH le da una sensibilidad especial para crear. Explica que logra “hiperfocalizarse” cuando una idea la atrae, cuenta el portal El Periódico.

Para ella, la clave está en aprovechar esa energía y entenderla como parte de su identidad artística.

