Lo que hizo Cardi B con el cordón umbilical de su hijo no lo creerás

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

La rapera Cardi B volvió a sorprender al mundo con un gesto que celebra la llegada de su cuarto hijo, el primero con su pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs.

Más noticias

La artista transformó el cordón umbilical de su recién nacido en una joya de oro. Con esta acción, la cantante marca un nuevo capítulo en su vida familiar.

Cardi B decidió convertir una parte del cordón umbilical en una pieza artesanal bañada en cromo dorado, según información de La Vanguardia.

Además, transformó parte de su placenta en cápsulas, un servicio de bienestar posparto.

👶 Cardi B: la conexión que se volvió arte

El cordón umbilical fue deshidratado y moldeado con forma de corazón, antes de sumergirse en cromo dorado.

El proceso, que finaliza con un acabado metálico, fue documentado por Mommy Made Encapsulation, una empresa especializada.

Juliane Marie Corona, propietaria de Mommy Made Encapsulation, se encargó de la creación de la joya.

“Donde comenzó su viaje… se convirtió en un recuerdo que atesorará para siempre“, escribió Juliane junto al video del proceso, citado por El Nuevo Día.

La empresaria añadió que el cordón es la primera conexión entre madre y bebé, el sustento que los acompañó.

No te pierdas de leer: La película con Sabrina y Cher y todos los estrenos que trae Netflix en diciembre 2025

💫 Un recuerdo permanente, ¿por qué?

El “recuerdo del cordón umbilical” es uno de los servicios más populares que el centro de asistencia para embarazadas ofrece a las madres.

Este permite conservar un fragmento físico del nacimiento de sus hijos. El proceso muestra cómo el cordón se deshidrata y se moldea.

Según La Vanguardia, este servicio tiene un precio de 50 dólares. La “Encapsulación de Placenta” también es una opción que cuesta 500 dólares y, según los clientes, contribuye al bienestar durante la recuperación.

✨ Detalles de su nuevo bebé y el misterio de su nombre

El homenaje de Cardi B llega luego de que compartiera las primeras fotografías de su bebé el 19 de noviembre en Instagram.

La artista solo dio a conocer la fecha de nacimiento —”11/4″— en el pie de foto. Aunque no ha revelado el nombre, las imágenes incluyen un tierno retrato.

La rapera aparece acunando a su bebé, quien viste un gorrito y un pelele de los New England Patriots, en un guiño directo a Stefon Diggs.

Otras instantáneas muestran al bebé en brazos de sus padres en la sala del hospital.

Te puede interesar: Gabriela Michel y las otras madres de los hijos de Eugenio Derbez

💖 De la discreción al anuncio sorpresa

Cardi B anunció su embarazo durante una entrevista con CBS Mornings emitida el 17 de septiembre, como recuerda El Nuevo Día.

Ella explicó que prefirió mantenerse en silencio mientras cerraba compromisos profesionales. El objetivo era asegurarse de que su embarazo avanzara con normalidad.

Ella y Diggs han mantenido una relación discreta. El nuevo bebé es el primer hijo en común de la pareja.

Te recomendamos: