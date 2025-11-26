La reciente muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel, la primera esposa de Eugenio Derbez, remueve el pasado sentimental del reconocido actor.

Michel falleció el lunes 24 de noviembre de 2025 a causa de un infarto, según confirmó su hija, Aislinn Derbez, a través de Instagram Stories.

La noticia fue informada inicialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), entidad que lamentó la pérdida de un gran talento.

🕊️ ¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Michel, madre de Aislinn, tenía 65 años y una amplia trayectoria en el doblaje, donde prestó su voz a personajes icónicos como Samantha Jones en la popular serie ‘Sex and the City’, según detalla Hola!

Además de Aislinn, a Michel le sobreviven sus otras dos hijas, Michelle y Chiara Aguilera, fruto de su matrimonio posterior con Jorge Alberto Aguilera.

Aislinn Derbez pidió respeto para vivir su duelo en paz y agradeció las muestras de cariño.

La actriz de doblaje vivió lejos de los reflectores. Su relación con Eugenio Derbez la colocó en el interés público con el nacimiento de su primogénita.

🤫 El misterio de las relaciones

Antes de su actual matrimonio con Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez tuvo una vida amorosa con varios capítulos, algunos largos, otros fugaces, como reseña el medio Depor.

El comediante ya tenía tres hijos —Aislinn, Vadhir y José Eduardo— de distintas parejas. Su historial de amores no ha sido ajeno a su carrera, según recuerda Milenio.

👶Un hijo, una historia diferente

En la década de los 80, Eugenio Derbez y Gabriela Michel dieron la bienvenida a Aislinn, su única hija en común. El actor conoció a Michel, su primera pareja, en una escuela de actuación, de acuerdo con Depor.

Luego, en 1990, Derbez conoció a la cantante y bailarina Silvana Torres Prince. Con ella procreó a su segundo hijo, Vadhir Derbez, que nació en febrero de 1991.

💍 La verdad detrás de la “boda”

El tercer hijo del actor, José Eduardo Derbez, nació en abril de 1992. Fue producto de su relación con Victoria Ruffo. Ambos artistas se separaron en 1996.

Durante años se especuló sobre un matrimonio, pero Eugenio Derbez aclaró que solo fue una boda simbólica. Ruffo declaró que no sabía que todo fue falso, lo que afectó su relación.

❤️¿Qué pasó con Alessandra Rosaldo?

Tras otros romances con Sara Bustani y Dalilah Polanco, Derbez conoció a la cantante Alessandra Rosaldo en 2005.

Ellos se casaron en 2012 y en 2014 anunciaron el nacimiento de su hija, Aitana Isabella Derbez. La pareja, considerada una de las más sólidas del espectáculo mexicano, celebró nueve años de matrimonio en 2021.

