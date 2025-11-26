Netflix encabeza la temporada de fin de año con una oferta amplia.

La plataforma suma opciones nuevas, historias conocidas y contenidos pensados para estas semanas de descanso.

Series que regresan y títulos que sorprenden

Diciembre trae producciones para quienes buscan misterio, drama y mundos sobrenaturales.

Entre ellas está ‘Talamasca‘ que llega el 1 de diciembre con un abogado joven que entra en una agencia oculta.

La oferta también incluye ‘Estado de fuga 1986‘, disponible el 4 de diciembre. Es un drama que se inspira en una tragedia real ocurrida en Bogotá en los años 80.

Netflix suma ‘El precio de una confesión‘, que se estrena el 5 de diciembre. Aquí una mujer misteriosa pone a prueba a una viuda señalada por la muerte de su esposo.

El 9 de diciembre llega ‘Corazones rebeldes‘, un reality japonés de citas. Once jóvenes conviven durante 14 días mientras buscan conexiones reales.

Entre los regresos más fuertes aparece ‘Record of Ragnarok: Temporada 3‘, el 10 de diciembre. Los dioses y la humanidad retoman la batalla final.

El 18 de diciembre se estrena ‘Emily en París: Temporada 5‘. Emily vive en Roma, pero las decisiones sobre amor y trabajo complican su vida.

Películas para el mes y un estreno que ya causa conversación

En cine, Netflix abre el mes con ‘Revenant: El renacido‘ el 1 de diciembre. Es la historia de un cazador que lucha por sobrevivir en 1820, como lo indica El Heraldo.

A esto se suman ‘El descanso’, ‘El secreto de Santa’ y ‘Ojalá me lo hubieras dicho‘, que llegan entre el 2 y el 4 de diciembre. Las tres exploran viajes personales, secretos familiares y segundas oportunidades, así lo detalla El Milenio.

El 5 de diciembre se estrenan ‘Jay Kelly’ y ‘La Navidad en sus manos 2‘. Ambas muestran conflictos personales, aventuras y misiones navideñas.

Sabrina y Cher juntas en Netflix

Un punto especial es la comedia romántica protagonizada por Alicia Silverstone, estrenada el 12 de noviembre, que es ideal para esta época.

La historia sigue a una pareja que busca un divorcio amigable, pero los nuevos amores complican todo. Esta historia, el público la reconoce por su reparto, donde están Sabrina y Cher.

Los cierres fuertes del año

Netflix también prepara el final de ‘Stranger Things‘. Su Temporada 5 llega dividida en dos volúmenes para estas fiestas.

El Volumen 2 se estrena el 25 de diciembre. El Volumen 3 llega el 31, como cierre del año.

