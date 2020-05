Los roedores se pelean por comida en las calles desoladas por la pandemia en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Las ratas han sido unas de las más afectadas por el cierre de los restaurantes en diferentes ciudades del mundo. Ante la emergencia por el covid-19, los sitios de comida han dejado de atender y los roedores, que se alimentaban de los desperdicios, han empezado a buscar otras fuentes de comida.

Según el Center for Disease Control and Prevention (CDC) de EE.UU., esto ha llevado a que en algunos Estados se reporte una mayor presencia de roedores en las calles. En un artículo de USA Today se explica que en lugares como Arkansas, los roedores han empezado a pelear entre ellos por la comida. Incluso, los adultos estarían matando a sus crías.



En Nueva Orleans también se han detectado grupos de ratas en las calles. Un artículo del Washington Post revela que el mes pasado se registraron 800 llamadas relacionadas a la presencia de roedores en la capital de Estados Unidos.



El CDC explica que alrededor de 35 enfermedades están asociadas a ratas y ratones. Estas pueden ser transmitidas a los humanos si tienen contacto con las heces, orina o saliva de estos animales. También mediante mordidas.



Para eliminar el riesgo de encontrarse con estos roedores o de contraer algún virus, el CDC ha difundido una lista de recomendaciones en su página web.



¿Cómo prevenir la presencia de roedores?



El CDC recomienda cerrar los posibles accesos en casas y negocios, mantener la basura en contenedores cerrados, no dejar el alimento de pájaros o mascotas en el patio y retirar los escombros.



¿Es común que aumente o disminuya la cantidad de roedores?



Este organismo explica que después de que ocurre un desastre natural, es común que disminuyan las poblaciones. Una vez superada la emergencia, la cantidad crece nuevamente. Esto se relaciona a la reapertura de actividades comerciales. En este caso se debe a que necesitan buscar nuevas fuentes de alimento.