¿Otra vez covid-19? Casos de reinfecciones generan dudas sobre inmunidad

El caso de un hombre en Estados Unidos infectado dos veces con covid-19 muestra que aún queda mucho por aprender sobre las respuestas inmunitarias y también plantea dudas sobre la vacunación, dijeron científicos el martes 13 de octubre de 2020.

Un joven de 25 años de Reno, Nevada, dio positivo en abril después de mostrar síntomas leves, luego se enfermó nuevamente a fines de mayo con un episodio más grave, según un informe de caso publicado en la revista médica Lancet Infectious Diseases.



El informe fue publicado pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se contagió con covid-19 y fue hospitalizado a principios de este mes, dijo que creía que ahora tiene inmunidad y que se sentía "poderoso".



Los científicos indicaron que si bien las incidencias conocidas de reinfección parecen raras, y el hombre de Nevada se ha recuperado, casos como el suyo eran preocupantes. Se han notificado otros casos aislados de reinfección en todo el mundo, incluso en Asia y Europa.



"Cada vez está más claro que las reinfecciones son posibles, pero aún no podemos saber qué tan común será", reconoció Simon Clarke, un experto en microbiología de la Universidad de Reading de Gran Bretaña.



"Si las personas pueden reinfectarse fácilmente, también podría tener implicaciones para los programas de vacunación, así como para nuestra comprensión de cuándo y cómo terminará la pandemia".



"Todavía no se sabe suficiente"



Los médicos del paciente de Nevada, que informaron por primera vez el caso en un artículo no revisado por pares en agosto, dijeron que las pruebas sofisticadas mostraron que las cepas del virus asociadas con cada brote de infección eran genéticamente diferentes.



"Estos hallazgos refuerzan el punto de que todavía no sabemos lo suficiente sobre la respuesta inmunitaria a esta infección", afirmó Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia de Gran Bretaña.



Brendan Wren, profesor de vacunación en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que el caso de Nevada era el quinto ejemplo confirmado de reinfección en todo el mundo.



"La demostración de que es posible volver a infectarse por el SARS-CoV-2 puede sugerir que una vacuna covid-19 puede no ser totalmente protectora", sostuvo. "Sin embargo, dados los (más de) 40 millones de casos en todo el mundo, estos pequeños ejemplos de reinfección son minúsculos y no deberían disuadir los esfuerzos para desarrollar vacunas".