'Tiktoker' aclara que no detuvo solo a delincuente en Guayaquil

La publicación en redes sociales se llenó de elogios para el tiktoker Juan Aníbal Cassis, pero también de comentarios que lo acusan de querer ganar fama por una acción que él no hizo solo. Sin embargo, Cassis explica que la detención del delincuente fue un trabajo en conjunto. Foto: Instagram @jorgeanibalcassisoficial

Redacción Tendencias (I)

Las imágenes del empresario y tiktoker Juan Aníbal Cassis sometiendo a un sujeto que, según testigos, había asaltado a una ciudadana, se viralizó en las redes sociales, donde los internautas destacaron y felicitaron la acción del influencer.

El hecho ocurrió en el sector de la Kennedy, en el norte de Guayaquil. Cassis explicó que desayunaba con otros dos amigos cuando se percataron que el sujeto huía luego de haber arrebatado la mochila a una ciudadana.

"En un país donde cada día crece la delincuencia con uno de los gobierno más indolentes al respecto, ya la ciudadanía no sabe qué hacer. Hasta cuándo debemos ser nosotros los que queremos vivir tranquilos, los que apostamos por la 'libertad', seguir siendo presos del miedo de la incertidumbre, presos del quemeimportismo", escribió en un post de Instagram que acompaña a una imagen donde aparece sometiendo del cuello y brazos al presunto delincuente.

"La delincuencia también es cosecha de la falta de interés social, por aquellos únicamente preocupados de ciertos apellidos y de poder manejar a discreción los factores que les favorecen o convienen", añade.

Una vez @chitoveraUFC dijo que había que enseñarles defensa personal a los uniformados. Hoy @JorgeACassis se la juega, captura en flagrancia, reduce al sujeto, lo sostiene hasta entregarlo a @PoliciaEcuador y mantiene la calma impidiendo que lo linchen. Todo un procedimiento. pic.twitter.com/UD19WIuvn2 — pedro ortiz (@pedritoortizjr) August 27, 2022

La publicación se llenó de elogios, pero también de comentarios que lo acusan de querer ganar fama por una acción que él no hizo solo. Y así lo aclaró Cassis en un nuevo post en su redes sociales. Allí explica que la detención del delincuente fue un trabajo en conjunto.

"Yo no soy ningún héroe, no he atrapado a un delincuente, no merezco gloria. Esto ha sido un trabajo de equipo ciudadano. Todos tuvieron parte en esto (…) La única forma de salir de esto es unirnos, tenemos que dejar el odio", dice Cassis en un video.

Explica que varios ciudadanos se percataron del asalto y dieron la alerta y un señor que estaba por el lugar hizo caer al sujeto, otro lo agarró e incluso hubo quien lo golpeó. Cuando Cassis llega a la escena ve que el sujeto intenta incorporarse y ahí es cuando procede a aplicarle una llave de jiu jitsu, disciplina que practica, hasta que llegue la Policía.

Cassis es creador de contenidos de tipo gastronómico. Sus videos de visita a las huecas de la ciudad tienen especial aceptación entre los usuarios de Tiktok e Instagram.