¿Tus hijos repiten cosas como Tralalero tralalá…? Parece inocente, ¿verdad? Pues no lo es tanto.

Esta práctica viral puede esconder ofensas o blasfemias.

En unos casos pueden estar diciendo mensajes ofensivos que, al estar en otro idioma, pasan desapercibidos para los adultos y para ellos mismo.

Tralalero tralalá y otras similares son expresiones que salen de videos rápidos de redes sociales, sobre todo TikTok, que muestran imágenes de personajes como tiburones antropomorfos o aviones de guerra con forma de cocodrilo.

Principales Brainrot.

Cada secuencia tiene su respectivo audio que parece un trabalenguas y está en italiano. Justamente como son juegos de palabras y riman, provocan que se escuchen varias veces hasta entender qué mismo dicen o que, incluso, sean repetidos por los internautas sin saber lo que significan.

Entre los personajes más conocidos de estos clips están Tralalero Tralalá y Tung Tung Tung Sahur. Cada criatura tiene un nombre y un sonido único.

Estos videos han capturado la atención de la Generación Alpha (nacidos entre 2010-2025), o sea, niños y adolescentes, y ha despertado alertas sobre posibles efectos en la concentración y el aprendizaje, porque los clips se ubican bajo la categoría de brainrot.

Más noticias

Brainrot significa literalmente “podredumbre cerebral” y se refiere a un estado mental deteriorado por consumir contenido trivial en Internet.

No te pierdas de leer: Ibai Llanos probó el encebollado de Ecuador y así reaccionó

😲 ¿Qué significa Tralalero tralalá en español?

En italiano: “Tralalero Tralalá, porc& Dio e p0rc# Allah. Ero con il mio fottuto figlio merd#rd% a giocare a Fortnite quando a un punto arriva mia nonna: Ornella l3cc% c%p3ll%.”

En español: “Tralalero Tralalá, c3rd0 Dios y c3rd0 Alá. Estaba jugando Fortnite con mi hijo de mi3r$% cuando, de repente, llega mi abuela: ‘Ornella, l#m3 la p$&ta’.”

Según la web Strommen, “p0rc$ Dio” es una de las blasfemias más fuertes en idioma italiano, mientras que “p0rc% Allah” combina blasfemia y discurso ofensivo hacia el islam, lo que evidencia el potencial choque cultural de este contenido.

⚠️¿Qué significa Bombardiro Crocodilo en español?

Italiano: “Bombardino Crocodilo, un f0ttut0 alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina, non crede in Allah e ama le bombe.”

Español: “Bombardino Crocodilo, un m%ldit0 cocodrilo volador que vuela y bombardea a los niños en Gaza y Palestina, no cree en Alá y ama las bombas.”

Otras expresiones incluyen humor absurdo sin fines ofensivos, como:

Chimpanzini Bananini

Italiano: “Chimpanzini Bananini! Wa wa wa bannanuci monkey monkey uci.”

Español: “¡Pequeños chimpancés bananita! Wa wa wa monos banana-nuts, mono mono uci.”

Brr Brr Patapim

Italiano: “Brr brrr Patapim, il mio cappello è pieno di Slim!”

Español: “Brr brr boom-boom Patapim, ¡mi sombrero está lleno de slime!”

Ballerina Cappuccina

Italiano: “Ballerina Cappuccina! E la moglie di Cappuccino Assassino e ama la musica la la la la, sua passione è il ballerino lollolo.”

Español: “¡Pequeña bailarina capuchina! Es la esposa de Cappuccino Asesino, ama la música la la la la, su pasión es el bailarín lollolo.”

Te puede interesar: Tendencia viral | Cómo crear figuras 3D con tus fotos estilo Bandai

⚠️ Efectos del brainrot en niños y adolescentes

Más allá de las ofensas y las blasfemias que pueden contener estos videos y que los niños pueden estar repitiendo sin ser conscientes, lo grave es el efecto del contenido agrupado bajo la categoría de brairont para sus cerebros y su actitud.

Nicolás Castro, coordinador de la Escuela de Comunicación de la UIDE, dice que los brainrots “no representan por sí mismos un riesgo grave”, pero sí modifican hábitos de atención y consumo digital.

Son tan rápidos y están construidos con tantos fragmentos que cortan la capacidad de concentración prolongada, esencial para leer, escribir o resolver problemas complejos.

Castro advierte que la exposición constante puede dificultar la paciencia frente a textos largos y generar dependencia de recompensas inmediatas.

La dinámica de TikTok y YouTube fomenta hábitos de consumo de 30 a 60 segundos.

Los niños repiten frases absurdas como parte de su lenguaje compartido.

El entorno digital potencia la hiperestimulación y la fatiga mental.

Aprender a distinguir entretenimiento efímero de procesos educativos es crucial.

El acompañamiento de padres y educadores ayuda a equilibrar consumo y aprendizaje.

🧩 Consecuencias y recomendaciones de expertos

La proliferación del brainrot no solo afecta la atención, sino que puede influir en la memoria y en la capacidad de tomar decisiones.

Según Marca, que cita a expertos en psicología, la repetición compulsiva de contenido trivial podría alterar estructuras cerebrales en desarrollo y fomentar una actitud pasiva frente al aprendizaje.

El psicólogo clínico Carlos Hidalgo enfatiza que controlar tiempos de pantalla, establecer descansos y supervisar el tipo de contenido son medidas clave para proteger la salud mental y cognitiva de los más jóvenes.

Brainrot puede generar disminución de concentración y memoria a corto plazo.

La fatiga mental se incrementa con la exposición constante a videos absurdos.

La soledad digital y la pasividad cognitiva son riesgos asociados.

Controlar tiempos frente a las pantallas protege el desarrollo neuronal.

Supervisar contenido asegura un consumo seguro y educativo.

👨‍🏫 Cómo entender y acompañar el consumo de brainrot

Los padres y educadores pueden aplicar algunas estrategias prácticas para minimizar los efectos negativos del brainrot:

Revisar y preseleccionar videos antes de que los niños los vean.

Establecer límites claros de tiempo frente a pantallas.

Promover actividades de lectura prolongada y escritura creativa.

Explicar el significado y contexto de frases potencialmente ofensivas.

Equilibrar el entretenimiento digital con juegos físicos y aprendizaje activo.

Te recomendamos: