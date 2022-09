Una joven le hace firmar contrato de fidelidad a su novio

"Si me engaña, está arruinado", fue lo que dijo la mujer al respecto. Foto: TikTok de @SalamiiQueen

La joven Chaylene Martínez, conocida en redes sociales como @SalamiiQueen, se aseguró de que una infidelidad no le resulte tan dolorosa, y compartió en TikTok un controversial contrato de fidelidad.

De acuerdo al video publicado en la red social, Martínez confesó que su prometido aceptó firmar un acuerdo legal, el cual decía que cubriría todos los gastos de manutención de ella si alguna vez la engañaba con otra persona.

El documento fue revisado por un notario y la mujer afirmó que después de eso su relación había tomado “un nuevo nivel de locura”.

“Si me engaña, está arruinado”, dijo la mujer. Y, además, agregó: “Mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante notario que si me engaña, tiene que pagar mis cuentas. Soy muy inteligente o loca, no sé”.

El metraje causó tanto impacto que se volvió viral y llegó hasta las 7 millones de reproducciones. Algunos internautas señalaron que el contrato era muy buena idea, pero otros lo vieron como un acto de desconfianza.

“Esta es, por mucho, la cosa más inteligente que he escuchado en mucho tiempo”, “¿Puede enviarnos un enlace del documento pdf?”, “Eres inteligente y poderosa, esto es increíble”, fueron algunos de los comentarios.

Martínez señaló ante el medio The New York Post que el documento legal no podía ser compartido o transferido porque es exclusivo para su relación.

“Creo que es súper romántico, cursi y lindo. Fue solo un pequeño y lindo gesto que tuvo al querer firmar el acuerdo", afirmó.

Y concluyó diciendo que la decisión fue tomada entre los dos, ya que “estamos haciendo cosas financieramente juntos, estamos haciendo cuentas juntos. Así que pensamos que sería una gran idea asegurarnos de que ambos hagamos algunos documentos y acuerdos y los firmemos juntos”.