El hijo de Taylor Hawkins tocó My hero junto a Foo Fighters

Redación ElComercio.com

Oliver Shane Hawkins, de 16 años, se unió al concierto de homenaje a su difunto padre, que se desarrolló este sábado 3 de septiembre en Londres, Inglaterra.

El hijo de Taylor Hawkins tocó en la batería la canción My Hero junto a Foo Fighters.

"Damas y caballeros, tenemos un baterista más que vendrá y tocará con nosotros", expresó Dave Grohl, integrante de la banda de rock estadounidense, mientras daba la bienvenida a Oliver al escenario.

"Déjenme decirles que no creo haber visto a nadie tocar la batería tan fuerte como esta persona, pero más allá de eso, es un miembro de nuestra familia. Y necesita estar aquí esta noche con todos nosotros, y creo que tiene sentido que venga a tocar con nosotros esta noche", agregó Grohl.

El concierto que se hizo en el estadio de Wembley reunió a gran cantidad de artistas invitados y tomó cerca de seis horas.

Algunos de los artistas más importantes de la música asistieron a honrar a Hawkins. Destacan los nombres de Roger Taylor y Brian May de Queen; Brian Johnson de AC/DC; Liam Gallagher de Oasis; Chrissie Hynde de The Pretenders; Kesha; Sam Ryder y el líder de The Darkness, Justin Hawkins.

Reacciones en redes sociales

Algunos de los comentarios en las redes en relación a la participación del hijo de Hawkins en el concierto fueron: "suena idéntico a su padre", "Taylor estaría muy orgulloso de él", "un maravilloso momento".

El baterista Taylor Hawkins murió a sus 50 años, en marzo de este año. La banda se encontraba entonces en Bogotá, Colombia para participar en un festival, luego de su paso por la última edición de Lollapalooza Argentina.