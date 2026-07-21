¿Quién es Thea Booysen?, la esposa de Mr. Beast

El popular influencer y youtuber, MrBeast se convirtió en un hombre casado.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, contrajo matrimonio con la escritora y creadora de contenido sudafricana Thea Booysen.

La pareja celebró su boda mediante una íntima ceremonia privada que comenzó el 14 de julio de 2026 y se extendió durante toda una semana.

Esta noticia sorprendió a millones de usuarios que han seguido la relación de ambos durante años.

La pareja se comprometió en diciembre de 2024 y, tras varios meses de preparativos, celebró su boda en una ceremonia privada realizada en la isla Necker.

¿Quién es Thea Booysen?

Aunque muchos fanáticos han seguido su relación, para otros Thea Booysen pasó desapercibida.

De acuerdo con Tv Azteca, Booysen es una escritora, creadora de contenido y videojugadora profesional conocida como TheaBeasty originaria de Sudáfrica.

En el ámbito profesional, se ha consolidado como comentarista de eSports y copropietaria de Nixuh, una destacada organización sudafricana de deportes electrónicos.

Antes de conocer a MrBeast, ya contaba con una comunidad de seguidores, sin embargo, al hacerse pública su relación, su reconocimiento creció internacionalmente.

Además, su perfil académico y cultural la diferencia de otras figuras del internet.

La historia de amor entre MrBeast y Thea Booysen

Según People, la pareja hizo pública su relación en 2022 después de conocerse durante un viaje que realizó MrBeast a Sudáfrica.

Desde entonces comenzaron a compartir experiencias y viajes juntos en sus redes sociales.

En diciembre de 2024, Mr.Beast sorprendió a sus seguidores al anunciar que le había pedido matrimonio a Thea.

La propuesta fue celebrada por millones de fans que siguieron los preparativos de la boda.

El anuncio de su matrimonio

El matrimonio fue anunciado por la feliz pareja mediante una galería de fotos publicada en Instagram que rápidamente se volvió viral.

En cuestión de horas, la publicación superó millones de interacciones y se llenó de felicitaciones por parte de creadores de contenido, amigos y seguidores de todo el mundo.

Con este paso, una de las figuras más influyentes del entorno digital inicia una nueva etapa personal, respaldado por una comunidad que celebra su unión con Booysen.

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