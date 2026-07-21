MrBeast se casó y así fue la boda del ‘rey de YouTube’

El popular youtuber MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, se casó.

El evento duró una semana completa.

Hubo festejos que iniciaron el 14 de julio al 21 de julio de 2026.

Toda la celebración fue en un entorno exclusivo, alejado de las redes sociales y el bullicio digital.

El evento reunió a un selecto grupo de 70 invitados.

Detalles de la boda de MrBeast

La señora Donaldson es la creadora de contenido sudafricana Thea Booysen. La boda fue ceremonia íntima en Necker Island.

Según el medio Clxicons, la boda fue organizada por wedding planner Marcy Blum, quien diseñó una semana de festejos que incluyó diversas actividades al aire libre.

Actividades como kitesurf y esnórquel. Paseos privados para interactuar con la fauna local, incluyendo flamencos y lémures. Una ceremonia oficiada por un ministro amigo cercano de la familia.

Para el gran día, Thea Booysen lució un vestido diseñado a medida por Nicole + Felicia Couture, complementado con un albornoz nupcial de Banke Kuku.

Por su parte, MrBeast optó por un esmoquin de Ralph Lauren, reflejando una elegancia clásica.

Su historia de amor de MrBeast y Thea Booysen

De acuerdo con People, la historia entre MrBeast y Thea Booysen comenzó en 2022 durante un viaje del influencer a Sudáfrica.

En ese encuentro casual, Booysen comentó: “Me sorprendió lo humilde e inteligente que era”.

Tras varias conversaciones a distancia, hicieron su primera aparición pública juntos en los Kids’ Choice Awards en abril de 2022.

Publicación de Instagram de los recién casados.

El compromiso oficial ocurrió durante la Navidad de 2024, tal como lo informó este Medio.