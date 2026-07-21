El primer baile de MrBeast: la canción de Lady Gaga y Bruno Mars que marcó su boda

La celebración de la boda de MrBeast y Thea Booysen tuvo uno de sus momentos más comentados cuando los recién casados ocuparon el centro de la pista por primera vez.

Lejos de los retos millonarios y de las cámaras que suelen acompañar al creador de contenido más famoso de YouTube, la pareja protagonizó una escena mucho más íntima.

La canción que acompañó el primer baile de MrBeast

Su primer baile como esposos fue acompañado por Die With a Smile, la canción de Lady Gaga y Bruno Mars.

El tema fue interpretado en vivo por On the Move Entertainment durante la recepción, convirtiéndose en uno de los instantes más emotivos de la noche.

Sushi y más en el menú para la boda

Pero la música no fue el único detalle que llamó la atención de los invitados a la boda de MrBeast.

La celebración también incluyó una propuesta gastronómica de lujo. Los asistentes pudieron disfrutar de estaciones de sushi, cortes de carne Wagyu y una selección de pescados frescos.

El pastel que sorprendió a todos

Sin embargo, el elemento más inesperado llegó al final de la velada.

En lugar de optar por un pastel tradicional, MrBeast y Thea eligieron un pastel de zanahoria, una decisión que respondió al gusto personal de la novia y que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores en redes sociales.

La faceta más desconocida del rey de YouTube

La boda, realizada tras cuatro años de relación, dejó ver una faceta poco conocida de Jimmy Donaldson, nombre real de MrBeast.

Por una noche, el hombre detrás de algunos de los videos más vistos de internet cambió los desafíos virales por la música, la familia y una celebración dedicada a la persona con la que decidió compartir el resto de su vida. Hay fotos que muestran a los recién casados.

El primer baile de MrBeast fue con la canción Die With A Smile

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