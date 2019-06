Cinco poemas para conocer a Medardo Ángel Silva

LEA TAMBIÉN

Hoy (10 de junio del 2019) se cumplen 100 años de la muerte del talentoso poeta guayaquileño Medardo Ángel Silva reconocido por ser parte de la generación de ‘Los decapitados’ y autor de ‘El alma en los labios’, un poema convertido por Julio Jaramillo en uno de los pasillos más populares del cancionero nacional.

Para mostrar que su producción literaria va más allá de este poema EL COMERCIO seleccionó otros cinco que dan cuenta de su prematura brillantez literaria.

Ojos africanos

Video: YouTube, cuenta: La Taberna Poética



Ayer miré unos ojos africanos

en una linda empleada de una tienda

Eran ojos de noche y de leyenda

eran ojos de trágicos arcanos...



Eran ojos tan negros, tan gitanos,

vagabundos y enfermos, ojos serios

que encierran cierto encanto de misterios

y cierta caridad con los hermanos...



Ayer miré unos ojos de leyenda

en una linda empleada de una tienda

ojos de huríes, débiles, huraños.



Quiero que me devuelva la mirada

que tiene su pupila apasionada

con el lazo sutil de sus pestañas.

Las alas rotas

Video: YouTube, cuenta: Bullet Seven

En continuas orgías cuerpos y almas servimos

a los siete lobeznos de los siete pecados:

la vid de la Locura de sus negros racimos

exprimió en nuestras bocas los vinos condenados.



Pálidas majestades sombrías y ojerosas,

lánguidos oficiantes de pintadas mejillas

se vieron coronados de nuestras frescas rosas

y en la Misa del Mal doblamos las rodillas...



Y acabado el festín -al ensayar el vuelo

hacia el puro Ideal- como heridas gaviotas

las almas descendieron al putrefacto suelo,

asfixiadas de luz con las alas rotas!

Se va con algo mío

Video: YouTube, cuenta: Edu Buele

Se va con algo mío la tarde que se aleja;

mi dolor de vivir es un dolor de amar;

y al son de la garúa, en la antigua calleja,

me invade un infinito deseo de llorar.



Que son cosas de niño, me dices; quién me diera

tener una perenne inconsciencia infantil;

ser del reino del día y de la primavera,

del ruiseñor que canta y del alba de Abril.



¡Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave;-

trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora-

como la flor que aroma la vida y no lo sabe,

como el astro que alumbra las noches y lo ignora!

Aniversario

Video: YouTube, cuenta: miguel pillasagua

Hoy cumpliré veinte años. Amargura sin nombre

de dejar de ser niño y empezar a ser hombre;

de razonar con lógica y proceder según

los Sanchos, profesores del sentido común.



Me son duros mis años y apenas si son veinte—

ahora se envejece tan prematuramente;

se vive tan de prisa, pronto se va tan lejos

que repentinamente nos encontramos viejos

en frente de las sombras, de espaldas a la aurora

y solos con la esfinge siempre interrogadora.



¡Oh madrugadas rosas, olientes a campiña

y a flor virgen; entonces estaba el alma niña

y el canto de la boca fluía de repente

y el reír sin motivo era cosa corriente!



Iba a la escuela por el más largo camino

tras dejar soñoliento la sábana de lino

y la cama bien tibia, cuyo recuerdo halaga

sólo al pensarlo ahora; aquel San Luis Gonzaga

de pupilas azules y rubia cabellera

que velaba los sueños desde la cabecera.



Aunque íbamos despacio, al fin la callejuela

acababa y estábamos enfrente de la escuela

con el “Mantilla” bien oculto bajo el brazo

y haciendo en el umbral mucho más lento el paso,

y entonces era el ver la calle más bonita,

más de oro el sol, más fresca la alegre mañanita.



Y después, en el aula con qué mirada inquieta

se observaban las huellas rojas de la palmeta

sonriendo, no sin cierto medroso escalofrío,

de la calva del dómine y su ceño sombrío.



Pero, ¿quién atendía a las explicaciones?

Hay tanto que observar en los negros rincones

y, además, es mejor contemplar los gorriones

en los nidos, seguir el áureo derrotero

de un rayito de sol o el girar bullanguero

de un insecto vestido de seda rubia o una

mosca de vellos de oro y alas de color de luna.



El sol es el amigo más bueno de la infancia;

nos miente tantas cosas bellas a la distancia,

tiene un brillar tan lindo de onza nueva! Reparte

tan bien su oro que nadie se queda sin su parte;

y por él no atendíamos a las explicaciones.



Ese brujo Aladino evocaba visiones

de las mil y una noches –de las mil maravillas–

y beodas de sueño nuestras almas sencillas

sin pensar, extendían sus manos suplicantes

como quien busca a tientas puñados de brillantes.



Oh, los líricos tiempos de la gorra y la blusa

y de la cabellera rebelde que rehúsa

la armonía de aquellos peinados maternales,

cuando íbamos vestidos de ropa nueva a Misa

dominical, y pese a los serios rituales,

al ver al monaguillo soltábamos la risa.



Oh, los juegos con novias de traje a las rodillas,

los besos inocentes que se dan a hurtadillas

a la bebé amorosa de diez o doce años,

y los sedeños roces de los rizos castaños

y las rimas primeras y las cartas primeras

que motivan insomnios y producen ojeras.



¡Adolescencia mía! te llevas tantas cosas,

¡que dudo si ha de darme la juventud más rosas!,

¡y siento como nunca la tristeza sin nombre,

de dejar de ser niño y empezar a ser hombre!



Hoy no es la adolescente mirada y risa franca

sino el cansado gesto de precoz amargura,

y está el alma, que fuera una paloma blanca,

triste de tantos sueños y de tanta lectura...!



Intermezzo

Video: YouTube, cuenta: leonardo cardenas



La seda de tus lánguidas pestañas

a proteger tus ojos descendía,

ante la encantadora bicromía,

de las aristocráticas arañas.



Un solemne mutismo de campañas

al Vesper, nuestras almas invadía;

y, de súbito, habló la melodía

con un dulzor de pastoriles cañas…



Para escucharla, se detuvo el viento…

a la maga caricia de su acento,

vibró tu carne de escultura, viva;



la noche se durmió en tu cabellera

y, besando las lilas de tu ojera,

se perfumó una lágrima furtiva…