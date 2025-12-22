WhatsApp trae un ‘pack’ de stickers de temporada para cerrar el 2026

WhatsApp presentó un nuevo paquete de ‘stickers’ animados diseñados específicamente para celebrar la llegada del 2026.

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Esta actualización, identificada como la versión beta 25.36.10.72 para iOS, ya se encuentra disponible para un grupo reducido de usuarios a través del programa TestFlight.

Según informa el portal especializado Andro 4 All, el recurso busca ofrecer una opción visual de alta fidelidad para las festividades de fin de año.

📱 Tecnología Lottie para animaciones fluidas en WhatsApp

Nuevos stickers de WhatsApp.

La implementación de estos stickers marca un avance técnico importante para la aplicación de Meta.

Al utilizar tecnología Lottie, los archivos se mantienen sumamente ligeros, con un peso de apenas unos kilobytes.

Esto evita la saturación del almacenamiento del dispositivo, un problema común con los archivos GIF tradicionales.

De acuerdo con reportes de Infobae, estos elementos gráficos en formato JSON garantizan una animación fluida sin perder nitidez, incluso si el usuario decide escalar o rotar la imagen en sus estados de WhatsApp.

La compañía busca así evitar que las felicitaciones de Nochevieja luzcan distorsionadas o pixeladas.

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🥳 Despliegue gradual y funciones de IA

El lanzamiento general de esta función se espera para antes de las campanadas del 31 de diciembre.

Meta ha optado por un despliegue controlado para evaluar el impacto en el rendimiento de los servidores durante el pico de tráfico global.

Además de los stickers, la plataforma ha integrado herramientas de Meta AI que permiten transformar fotografías estáticas en videos animados de forma instantánea.

Esta renovación de WhatsApp incluye también un sistema de contestador avanzado para llamadas perdidas y mejoras en la gestión visual de las videollamadas grupales.

Con estas innovaciones, la aplicación refuerza su ecosistema de personalización y comunicación interactiva para el inicio del nuevo año.

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