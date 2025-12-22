El destino de un pequeño cachorro cambió para siempre entre los camerinos de una estrella mundial. Quito, un perrito rescatado en la capital, cautivó los corazones del equipo de trabajo de la cantante Shakira durante su visita a Ecuador en noviembre de 2025.

Según reportó EL COMERCIO, el encuentro ocurrió cuando varios cachorros visitaron el ‘backstage’ para alegrar la jornada de los artistas.

🐾 El encuentro de Quito con miembro del equipo de Shakira

Carson Daniels, integrante del equipo de la colombiana, sintió una conexión inmediata al ver al animalito.

El joven decidió adoptarlo y lo bautizó como Quito en honor a la ciudad que los unió en esa fecha histórica.

El Albergue Camilo en Acción Animal facilitó este proceso que transformó la vida del canino de forma radical.

✈️ El salto de Quito a la fama

La historia cobró fuerza cuando el Albergue Camilo en Acción Animal compartió los preparativos para el viaje del nuevo miembro de la gira.

El 17 de diciembre, antes de partir a EE.UU., el cachorro visitó una institución educativa para fomentar la importancia de la adopción antes de su partida. Este viaje representa una segunda oportunidad llena de amor y cuidados internacionales.

🏠 Un nuevo hogar para Quito

¿Cómo fue el emotivo cierre de esta travesía en territorio estadounidense? El 18 de diciembre, el pequeño abordó su vuelo tras una emotiva despedida en el aeropuerto junto a sus rescatistas.

Finalmente, el 19 de diciembre, las redes sociales mostraron el reencuentro de Quito con Carson en su nuevo hogar. Esto demuestra que el amor no conoce fronteras cuando se trata de salvar una vida.

