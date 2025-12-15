Horus murió tras enfrentar estrés severo por los estruendos de la pólvora en la celebración del Día de las Velitas, el pasado 7 de diciembre.

Perro muere tras sufrir severo estrés por pólvora

Horus presentó un episodio de estrés agudo tras escuchar los fuertes estallidos generados por los juegos pirotécnicos en el sector de Tres Esquinas, en Armenia, durante la noche de las Velitas.

Ante el impacto del ruido, el canino fue llevado de inmediato a una clínica veterinaria donde le confirmaron el diagnóstico de estrés y una torsión gástrica, complicación que derivó en un derrame interno que afectó gravemente su salud.

La combinación de estas condiciones desencadenó un prolongado deterioro que culminó con la muerte del animal después de cuatro días de tratamiento intensivo.

Este caso conmocionó a la comunidad local y despertó preocupación sobre los efectos nocivos de la pólvora no solo en humanos, sino también en los animales domésticos.

Reacción de propietarios y animalistas en Armenia

El dueño de Horus, visiblemente consternado, señaló que la experiencia fue “como perder a un hijo”, según declaraciones reproducidas por El Tiempo de Colombia.

Diana Rodríguez, representante de la Fundación Eco Huellas, expresó su indignación por lo que calificó como una permisividad excesiva en la venta y uso de pólvora, y señaló que no se conoce con claridad si se realizan controles efectivos para proteger a la población y a los animales frente a estos riesgos.

Animalistas insisten en que el estruendo puede desencadenar pánico y efectos fisiológicos severos en animales, como taquicardia, desorientación y trastornos intestinales, algunos de los cuales han sido documentados en otros casos similares en el país.

Por ello, piden a las autoridades locales revisar los permisos y supervisión sobre la comercialización de pólvora para evitar tragedias similares.

Impacto de la pólvora en comunidades y fauna doméstica

El caso de Horus se suma al debate nacional sobre los peligros de la pólvora durante las festividades de fin de año. Organizaciones de bienestar animal y ciudadanos insisten en campañas que promueven celebraciones sin pirotecnia para proteger no solo a las personas, sino también a los animales de compañía, que perciben los sonidos fuertes con mayor intensidad y sufren consecuencias graves.