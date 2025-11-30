El creador de contenido Camilo Triana compartió una noticia llena de esperanza. Su perro Magnus recibió el alta médica tras superar el cáncer.

El influencer celebró el momento en Bogotá. Lo hizo desde su camioneta y acompañado por moteros y conductores que se unieron a su felicidad.

Triana publicó un video que tocó el corazón de miles. El clip dura poco más de 40 segundos y fue grabado el 28 de noviembre de 2025.

Una celebración en las calles de Bogotá

El creador de contenido pegó globos en su camioneta para anunciar la noticia. En el panorámico trasero escribió un mensaje que decía: “Mi perro superó el cáncer. Clap”.

La idea era simple: que los conductores reaccionaran tocando la bocina. Muchos lo hicieron y transformaron las vías capitalinas en un pequeño desfile de alegría.

Los moteros también se sumaron a la celebración. Varios se bajaron de sus motos para acariciar a Magnus y compartir el momento con Triana.

Un mensaje que hizo llorar a sus seguidores

Camilo Triana ha mostrado antes su vulnerabilidad. Semanas atrás habló de sus propios problemas de salud ligados a la obesidad y malos hábitos.

El video con Magnus reveló otra faceta íntima del influencer. Mostró el alivio y la emoción de ver a su mejor amigo vencer una enfermedad devastadora.

El creador acompañó la publicación con un mensaje que rompió el corazón de su audiencia. Le dijo a Magnus que lo amaba y que ojalá todos tuvieran en sus vidas a un compañero como él.

Magnus, símbolo de fortaleza y compañía

Triana escribió que su perro había superado el cáncer “después de tanto miedo y tantas lágrimas”. Aseguró que su corazón estaba lleno al ver que su peludo logró vencer la enfermedad.

El mensaje emocionó a miles que se sintieron identificados. Muchos usuarios expresaron que lloraron al ver el amor entre el influencer y su mascota.

Para Camilo, Magnus representa luz, determinación y fortaleza. Por eso quiso compartir la victoria con toda Bogotá y con quienes lo siguen en redes.

