Tylor Chase, recordado por interpretar al carismático Martin Qwerly en la serie ‘El Manual de Ned’, protagoniza un nuevo e impactante episodio en las calles de California.

🧐 Una imagen de Tylor Chase que impacta

Un video viralizado en TikTok captó al exactor en Riverside, Los Ángeles. En las imágenes, se observa a Tylor Chase con un aspecto visiblemente deteriorado y una delgadez que activó las alarmas.

Según reporta Infobae, el joven de 36 años confirmó su identidad ante la cámara, recordando su pasado en la pantalla de Nickelodeon.

💔 ¿Por qué Tylor Chase rechaza la ayuda?

Esta no es la primera vez que se reporta su situación. El Heraldo de México detalla que, en septiembre pasado, fans y compañeros como Daniel Curtis Lee intentaron rescatarlo mediante colectas de dinero y ropa.

Sin embargo, su madre intervino recientemente para detener estas campañas. Ella asegura que el dinero no es la solución, pues su hijo requiere atención médica especializada que él mismo rechaza constantemente.

🎥 El dolor en el set de Ned

¿Qué sienten sus antiguos amigos al verlo así? En el pódcast ‘Ned’s Declassified Podcast Survival Guide’, sus excompañeros Devon Werkheiser y Lindsey Shaw confesaron su impotencia.

Infobae destaca las declaraciones de Shaw, quien manifestó su profundo deseo de mirar a Tylor Chase a los ojos y expresarle su cariño.

El sentimiento de tristeza es generalizado entre quienes compartieron set con él entre 2004 y 2006.

📉 Un futuro incierto para Tylor Chase

¿Podrá salir de las calles? Mientras el debate sobre la salud mental en exestrellas infantiles crece, la familia de Tylor Chase insiste en que la prioridad es la intervención profesional.

La comunidad de seguidores permanece en vilo, esperando que la ayuda adecuada llegue a tiempo.

