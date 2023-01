Hollywood anunció los nominados al Óscar 2023

Los actores Ricardo Darín (i) y Peter Lanzani, durante la presentación de su película 'Argentina, 1985', nominada al Óscar. Foto: EFE

Agencia EFE (I)

El filme 'Argentina, 1985' fue nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional. Así lo anunció este 24 de enero de 2023 la Academia de Hollywood.

La cinta argentina competirá con las producciones 'All Quiet on the Western Front' (Alemania), 'Close' (Bélgica), 'The Quiet Girl' (Irlanda) y 'EO' (Polonia).

Entre tanto, el Óscar a mejor película se disputará entre las cintas 'The Fabelmans',de Steven Spielberg; 'Everything Everywhere All at Once', de Daniel Kwan y Daniel Scheinert; 'The Banshees of Inisherin', de Martin McDonagh; 'Elvis', de Baz Luhrmann; 'All Quiet on the Western Front', de Edward Berger; 'Top Gun: Maverick', de Joseph Kosinski, y 'Avatar: The Way of Water', de James Cameron.

El Óscar a mejor actor lo disputarán Brendan Fraser ('The whale'), Austin Butler ('Elvis´), Collin Farrell ('The Banshees of Inisherin'), Paul Mescal ('Aftersun') y Bill Nighy ('Living').

En la categoría a la mejor actriz participarán Cate Blanchett ('Tár'), la hispanocubana Ana de Armas ('Blonde'), Michelle Yeoh ('Everything Everywhere All at Once'), Michelle Williams ('The Fabelmans') y Andrea Riseborough ('To Leslie').

Los Óscar se entregará el próximo 12 de marzo en Los Ángeles.

