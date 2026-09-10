Noel Clarke, actor de la serie ‘Doctor Who’, enfrenta seis cargos por delitos sexuales

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El actor británico Noel Clarke fue imputado tras una investigación policial.

Los cargos involucran a cinco mujeres y hechos que habrían ocurrido entre 2007 y 2016.

La Fiscalía británica confirmó el proceso tras revisar las evidencias.

¿De qué acusan a Noel Clarke?

Dos cargos por agresión sexual, tres por voyeurismo y uno por exhibicionismo.

Clarke, de 50 años, deberá comparecer ante un tribunal de Londres el 21 de octubre de 2026.

Noel Clarke no es el único actor que ha enfrentado acusaciones de este tipo. Jared Leto también ha sido señalado por presunta conducta sexual con adolescentes. Conoce lo que se ha denunciado y el contexto del caso en esta publicación.

¿Quién es Noel Clarke?

Acusan a Noel Clarke, de la serie ‘Doctor Who’, de 6 delitos sexuales.

Quizás su nombre no sea tan conocido en Latinoamérica, pero Clarke interpretó a Mickey Smith en ‘Doctor Who’, una de las series de ciencia ficción más populares de Reino Unido.

También creó la película ** Kidulthood** y ganó un premio BAFTA en 2009.

Otro famoso que enfrenta acusaciones por presuntos abusos sexuales es Julio Iglesias. Dos extrabajadoras presentaron una nueva querella contra el cantante. Mira qué se denuncia y qué ha pasado con el caso en esta publicación.

Un historial de acusaciones previas

Las acusaciones contra Noel Clarke se hicieron públicas en 2021.

Un reportaje de The Guardian recogió testimonios de más de 20 mujeres.

Clarke negó las acusaciones y posteriormente demandó al medio por difamación.

Perdió la demanda y fue condenado a pagar unos cuatro millones de dólares en costos legales.

En 2021, la Academia Británica de Cine y Televisión también le retiró sus reconocimientos y su membresía.

Ahora, cinco años después de las primeras denuncias públicas, Clarke enfrenta formalmente seis cargos y deberá responder ante la justicia.

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