Acusan a Jared Leto de presunta conducta sexual con adolescentes

Cuatro mujeres acusaron al actor y músico estadounidense Jared Leto, ganador de un Óscar y líder de la banda 30 Seconds to Mars, de conducta sexual delictiva cuando eran adolescentes. Esta información surgió en un documental de la cadena BBC titulado Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, que se emitió recientemente.

Detalles del documental

En el programa, varias mujeres afirmaron que el actor, de 54 años, tuvo un comportamiento sexual inapropiado con ellas. Según la BBC, los incidentes habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando Leto tenía entre 30 y 40 años.

Las acusaciones específicas

Las mujeres lo acusaron de agresión sexual y violación de menores, así como del uso de lenguaje explícito e inapropiado hacia adolescentes. El documental incluye testimonios de dos personas que trabajaron con la banda de Leto.

Una mujer afirmó haber sufrido una agresión sexual en el baño de un motel a los 17 años.

Otra relató que Leto la amenazó con una agresión sexual cuando tenía 19 años, tras quedarse a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer describió haber mantenido relaciones sexuales con Leto en California a los 17 años, lo que se clasificaría como abuso sexual a una menor.

Una cuarta mujer dijo haber sido manipulada por Leto, quien usó su fama para hacerle repetidas llamadas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

Evidencias presentadas

La emisora británica afirmó haber visto fotos y mensajes que respaldan las historias de las mujeres, así como testimonios corroborados por amigos y familiares. A pesar de las serias acusaciones, Leto no ha respondido a los intentos de contacto realizados por la BBC.

Trayectoria artística de Jared Leto

Leto ha tenido una carrera destacada desde la década de 1990. Ganó un Óscar como actor de reparto en la película Dallas Buyers Club (titulada El club de los desahuciados en Hispanoamérica). Además, su banda de rock, ‘30 Seconds to Mars’, se formó en 1998 y es conocida por éxitos como The Kill, Kings and Queens y This Is War.

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