Acusan a Jared Leto de presunta conducta sexual con adolescentes

Cuatro mujeres acusaron al actor y músico estadounidense Jared Leto, ganador de un Óscar y líder de la banda 30 Seconds to Mars, de conducta sexual delictiva cuando eran adolescentes. Esta información surgió en un documental de la cadena BBC titulado Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, que se emitió recientemente.
En el programa, varias mujeres afirmaron que el actor, de 54 años, tuvo un comportamiento sexual inapropiado con ellas. Según la BBC, los incidentes habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando Leto tenía entre 30 y 40 años.
Las mujeres lo acusaron de agresión sexual y violación de menores, así como del uso de lenguaje explícito e inapropiado hacia adolescentes. El documental incluye testimonios de dos personas que trabajaron con la banda de Leto.
La emisora británica afirmó haber visto fotos y mensajes que respaldan las historias de las mujeres, así como testimonios corroborados por amigos y familiares. A pesar de las serias acusaciones, Leto no ha respondido a los intentos de contacto realizados por la BBC.
Leto ha tenido una carrera destacada desde la década de 1990. Ganó un Óscar como actor de reparto en la película Dallas Buyers Club (titulada El club de los desahuciados en Hispanoamérica). Además, su banda de rock, ‘30 Seconds to Mars’, se formó en 1998 y es conocida por éxitos como The Kill, Kings and Queens y This Is War.