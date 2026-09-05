Julio Iglesias enfrenta una nueva querella por presuntos abusos laborales y sexuales

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Dos extrabajadoras acusan al cantante Julio Iglesias de presunto abuso laboral y agresión sexual.

El jueves 3 de septiembre de 2026, ambas presentaron una querella ante la justicia de España.

Las denunciantes, identificadas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, buscan reabrir el proceso después de que la Fiscalía archivara las diligencias previas por falta de jurisdicción territorial.

¿Cómo comenzó el caso? Estas son las acusaciones que dieron origen al proceso contra Julio Iglesias.

El reclamo, asesorado por la organización Women’s Link, señala hechos que habrían ocurrido en 2021 en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas.

¿Por qué la Fiscalía archivó el caso?

Dos extrabajadoras señalan a Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales.

El Ministerio Público decidió cerrar las diligencias iniciales en enero de 2026, al considerar que los tribunales españoles carecen de competencia para juzgar eventos ocurridos en el extranjero.

Frente a esto, la representación de las denunciantes argumenta que la Ley Orgánica del Poder Judicial habilita la persecución de ciertos delitos cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos españoles. Además, se apoya en convenios internacionales de derechos humanos.

Women’s Link insiste en que el archivo acordado por la Fiscalía no significa que los hechos hayan sido juzgados ni que exista una resolución judicial firme sobre el fondo de las acusaciones.

El caso ya había tenido un primer desenlace. Esto fue lo que ocurrió antes de que las denunciantes acudieran nuevamente a la justicia española.

Los señalamientos contra Julio Iglesias

El caso salió a la luz el 13 de enero de 2026, cuando elDiario.es y Univisión publicaron una investigación periodística de tres años.

¿Qué relataron las mujeres que denunciaron al cantante? Estos son los testimonios con más detalles que se conocieron durante la investigación periodística.

En la investigación, una empleada doméstica y una fisioterapeuta relataron presuntas agresiones sexuales, tocamientos no consentidos y presiones para mantener contactos sexuales sin su consentimiento.

La querella presentada ahora es más específica: acusa a Iglesias de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante, y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la presunta imposición de condiciones laborales abusivas.

Incluso se dijo que Julio Iglesias pedía exámenes médicos como pruebas de VIH y más a empleadas. Puedes puedes conocer todo lo que solicitaba aquí.

¿Qué respondió Julio Iglesias a estas acusaciones? El cantante ya se pronunció sobre los señalamientos en su contra.

Según Women’s Link, el cantante habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las mujeres para “captarlas, trasladarlas y alojarlas” en sus residencias, bajo un clima de intimidación constante.

Ambas mujeres ya contaban con la condición de testigos protegidos durante las diligencias previas ante la Fiscalía, y ahora solicitan que se les concedan medidas específicas de protección durante este nuevo proceso judicial.

Por su parte, la defensa legal de Iglesias insiste en que la justicia española carece de potestad legal para investigar estos señalamientos, ocurridos fuera de España. Periodistas de elDiario.es y Univisión intentaron contactar en repetidas ocasiones a Iglesias y a su abogado en enero de 2026, sin obtener respuesta a sus preguntas.

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