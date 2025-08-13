Nobuo Yamada, la voz icónica del opening de ‘Saint Seiya’, murió a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer de riñón. Conocido por interpretar Pegasus Fantasy y Blue Forever, dejó un legado que marcó a generaciones de fans del anime, según confirmaron medios como Hobbyconsolas y RPP.

🎤 Nobuo Yamada y su lucha silenciosa

La noticia sacudió al mundo del anime el 13 de agosto de 2025, cuando la agencia Mojost anunció el fallecimiento del cantante. De acuerdo con RPP, Yamada fue diagnosticado en 2018 con cáncer de riñón y, aunque los médicos le dieron un pronóstico de cinco años, continuó cantando y componiendo.

Hobbyconsolas destacó que incluso un día antes de su partida hablaba sobre nuevos arreglos musicales y planes para volver a los escenarios. “Permaneció como el músico de rock NoB hasta el final”, señaló su agencia.

🌟 El intérprete que unió generaciones

Nacido el 20 de enero de 1964 en Kawachinagano, Osaka, Nobuo Yamada debutó en 1984 como vocalista de la banda MAKE-UP. RPP recuerda que su voz trascendió fronteras gracias a ‘Saint Seiya’, serie conocida en Latinoamérica como ‘Los Caballeros del Zodiaco’.

Su interpretación de Pegasus Fantasy se convirtió en un himno para los seguidores del anime. También fue responsable del ending Blue Forever y del tema Never para la película ‘Obertura del Cielo’ (2004).

💔 Un adiós íntimo, un legado eterno

De acuerdo con Hobbyconsolas, el funeral se realizó de forma privada, solo con familiares y amigos cercanos. La familia planea organizar más adelante un evento abierto para que los fans puedan despedirse del artista.

El coleccionista Jorge Vásquez, poseedor del Récord Guinness por la mayor colección de artículos de Saint Seiya, recordó a Yamada en RPP como “más que Pegasus Fantasy, toda una historia musical digna de admirar”.

✨ El eco de su voz

Yamada visitó varios países latinoamericanos, incluyendo Latinoamérica, donde participó en eventos como el Super Japan Live 2011 y el Otakufest 2016. Su relación con los fans fue cercana y constante, siempre agradecido por el cariño recibido.

Hoy, su nombre y su voz siguen resonando en cada nota de Saint Seiya. Como escribió el creador de contenido Geek U en sus redes, citado por RPP: “Descansa en paz, Nobuo Yamada, y gracias por todo”.

