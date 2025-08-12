Perdió papeles, contratos y su brillo en Hollywood por escándalos, detenciones y adicciones. Lindsay Lohan parecía fuera del juego, pero logró volver.

¿Cómo pasó de los titulares rojos a recuperar su lugar? Aquí te lo contamos.

Los escándalos de Lindsay Lohan

Adicciones

Tuvo graves adicciones a alcohol y drogas desde su adolescencia. Entró y salió de rehabilitación muchas veces desde 2007, pero no siempre con éxito.

Líos legales

También tuvo problemas legales y fue detenida en varias ocasiones. Entre 2007 y 2013 fue arrestada unas seis veces por manejar bajo efectos de sustancias, robo y violar su libertad condicional.

Cárcel

Cumplió tres meses de cárcel y tuvo que hacer cientos de horas de trabajo comunitario. Usó brazaletes de control electrónico y enfrentó varias condenas por estas causas.

Siniestros

Además, fue arrestada varias veces por conducir en estado de ebriedad o bajo drogas. En algunas ocasiones, hubo persecuciones policiales y siniestros de vehículos. Incluso mintió a la policía sobre quién conducía en esos choques.

Robos

Lohan fue acusada y condenada por robos en estudios, sesiones de fotos y joyerías. En un caso, pidió descontar objetos robados de su salario.

Peleas

Tuvo también comportamientos conflictivos, como peleas públicas y agresiones a otras personas. Fue denunciada por agredir a una mujer en un bar y por salir del país cuando debía presentarse ante un juez.

Además de sus adicciones, enfrentó trastornos alimenticios, problemas de sueño y relaciones tóxicas. Todo esto afectó su estabilidad emocional.

Estos problemas dañaron mucho su reputación en el cine. Productoras la rechazaron y perdió papeles importantes. Fue dejada de lado en campañas y despedida de proyectos.

Un punto clave: la rehabilitación en 2013

Lindsay logró una rehabilitación importante tras completar un programa de 90 días en la Clínica Betty Ford en 2013.

Ese año fue fundamental en su proceso de cambio. Cumplió la sentencia ordenada por la corte y reconoció públicamente su lucha contra las adicciones.

Después de ese tratamiento, comenzó a mostrar una vida más estable y centrada. Pudo asentarse tanto en lo personal como en lo profesional.

La receta Lohan para recuperar un empleo y el brillo

1. Poner distancia

Lohan con su esposo.

El proceso fue largo y riguroso. Lohan decidió distanciarse del caos mediático y mudarse a Dubái, donde encontró un ambiente de tranquilidad para rehacer su vida, formar una familia con su esposo Bader Shammas y convertirse en mamá.

2. Juntarse con los buenos, como Netflix

Las tres películas que Lohan hizo con Netflix.

Se puede decir que Netflix fue clave para que Lindsay Lohan regresara a Hollywood y a la actuación. Su reaparición profesional importante empezó en 2022 con un acuerdo para hacer varias películas para la plataforma.

Entre esas películas están ‘Falling for Christmas’, ‘Irish Wish’ y ‘Our Little Secret’. Estos proyectos le dieron mucha visibilidad y éxito con el público, aunque algunas recibieron críticas mixtas.

Netflix le ofreció un escaparate que la ayudó a reconectar con su audiencia y revitalizar su carrera. Esto fue fundamental tras años en pausa por sus problemas personales y escándalos.

Muchas fuentes consideran que su “renacimiento” en la industria está muy ligado a esta colaboración con Netflix.

3. Elegir bien al cirujano o al dermatólogo

Lohan en 2022

La imagen de Lindsay Lohan con el rostro hinchado por las cirugías o con el uniforme naranja por los arrestos dio la vuelta al mundo quedó atrás.

La cara que ahora muestra la actriz es diferente para recuperar su naturalidad, siguió una rutina de bienestar que incluye jugos naturales, té verde, y agua helada en su rostro cada mañana.

También incluye remolachas encurtidas y semillas de chía en su dieta. Esto la ayuda a tener una piel fresca y juvenil, dice la prensa internacional.

Para cuidar su piel, usa tratamientos no invasivos como Morpheus 8. Este método usa radiofrecuencia y microagujas para rejuvenecer su piel sin cirugía.

Además, recibe tratamientos con láser en Dubái. Ella sostiene que no se ha hecho cirugías grandes y que prefiere tratamientos que respeten su apariencia original.

Su nueva historia con Hollywood se llama ‘Freakier Friday’

Jamie Lee Curtis y Lohan promocionan con esta foto su regreso en la secuela de ‘Freaky Friday’.

La actriz Jamie Lee Curtis, amiga de Lindsay desde hace más de 20 años, apoyó mucho su regreso. Gracias a ella, Disney decidió hacer la secuela de ‘Freaky Friday‘ que está en cartelera en Ecuador.

La película se filmó entre junio y agosto de 2024. Lindsay volvió con una imagen más madura y renovada.

‘Freakier Friday’ cuenta la historia de Anna Coleman, personaje de Lindsay, enfrentando retos de la maternidad y familias modernas.

Esta película celebra su regreso y la posibilidad de segundas oportunidades. Muestra que se puede cambiar y seguir adelante, tanto en la vida como en Hollywood. Lindsay Lohan tuvo la suerte que otras estrellas con historias similares no han tenido.

