Niño quiso dormir abrazado a su pez mascota y lo mató por accidente

Everett Hamlin de cuatro años se entristeció al enterarse que había matado a su pez llamado Nemo al sacarlo de la pecera familiar para dormir junto a él. Los hechos tuvieron lugar en Georgia, EE.UU, según reporta el tabloide británico The Sun.

Los padres del menor, Tory y Corey, encontraron una pequeña escalera junto al estanque y vieron que Nemo había desaparecido, no sabían qué ocurrió y empezaron a buscar al pez favorito de su pequeño hijo. Cuando llegaron al cuarto de Everett se dieron cuenta que el niño sujetaba al pez dorado entre sus manos mientras dormía.



Los padres despertaron al menor y le preguntaron qué pasó a lo que Everett con mucha inocencia respondió que “solo quería darle un abrazo” a su mascota y para ello había subido en la escalera y atrapado a Nemo. La madre dijo que al escuchar las palabras de su hijo "solo pensé, Dios mío, esto es tan triste" y aseguró que su hijo no podía entender lo que había pasado.



Los progenitores le explicaron que al sacar a Nemo del agua él murió porque los peces no pueden vivir fuera del estanque. Al pequeño se le rompió el corazón al conocer que mató a su pez sin la intención de hacerlo. "Él amaba a ese pez, siempre ha estado en su dormitorio. Amaba mirarlo", dijo la madre.



La madre de Everett compartió la historia en sus redes sociales y recibió más de 65 000 comentarios, me gusta y compartidos, además, la familia tuvo cientos de ofertas para comprarle un nuevo Nemo al niño.



Tory y Corey decidieron comprarle nuevos peces de colores a su hijo ya que, según recoge el medio británico Mirror, ellos son aficionados a los estanques y desde muy pequeño le regalaron un pez al niño, quien se emocionaba al ver las luces y colores de la pecera.

En una publicación de Facebook, la madre contó que ha recibido críticas por lo sucedido con el pez y contó que algunas personas llegaron a llamar a su hijo un "asesino" y un "sociópata". En otro mensaje en la red social, en el que anunció que habían comprado el nuevo tanque para su hijo, ironizó diciendo que espera que en esta ocasión ella y su esposo puedan ser "mejores padres" y "darle más atención para que no busque amor en un pez esta vez. Y también me aseguraré de mirar fijamente a mi hijo en la cama hasta que se duerma de ahora en adelante, ya que no somos capaces de 'criarlo para que sea lo suficientemente responsable para tener una mascota'".