NASA descubre un disco 'que no debería existir' cerca de un agujero negro

El telescopio espacial Hubble de la NASA descubrió un disco alrededor de agujero negro supermasivo que "no debería existir". Esto según las teorías actuales de los científicos sobre la formación del Universo. El hallazgo fue publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society el 11 de julio del 2019.

Este agujero negro, dice el texto de la revista científica, fue descubierto en el centro de la galaxia NGC 3147 y pesa unas 250 veces más que el Sol. El portal Cnet asegura que este hallazgo causa confusión en la comunicad científica porque "está rodeado de un disco delgado, conocido como disco de acrecimiento, que contiene escombros y gases que corren rápidamente alrededor del borde del agujero".



La velocidad estimada de este movimiento es de unos 29 978 kilómetros por segundo, lo que pone a prueba los modelos sobre los agujeros negros conocidos hasta la actualidad.



Un artista realizó una ilustración de este particular disco hallado en el agujero negro, que se encuentra a más de 130 millones de años luz de la Tierra. El video fue difundido en la cuenta de YouTube del telescopio Hubble

Video: YouTube, cuenta: HubbleESA



Este hallazgo, dice Cnet, preocupa a los científicos que aseguran que el agujero negro no está capturando suficiente material, pese a su gigante campo gravitacional, "lo que quiere decir que se está 'muriendo de hambre'". Según la BBC, "este tipo de agujeros negros generalmente no forma discos de material".



Stefano Bianchi, autor del estudio, explicó que "las predicciones de los modelos actuales para la dinámica de los gases en galaxias activas muy débiles fallaron claramente".



Y es que el disco "está tan profundamente integrado en el intenso campo gravitatorio del agujero negro que la luz del disco de gas se modifica, de acuerdo con las teorías de la relatividad de Einstein, lo que ofrece una mirada única a los procesos cercanos a un agujero negro", dice la BBC.

Por ahora, el equipo de investigadores estudiará más galaxias con el Hubble con el fin de encontrar discos similares. Los modelos, explica la BBC, "predicen que un disco de acreción se forma cuando grandes cantidades de gas quedan atrapadas por la fuerte atracción gravitacional de un agujero negro".