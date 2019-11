Narwhal, el ‘perro unicornio’ que enternece las redes sociales

LEA TAMBIÉN

Narwhal no es un cachorrito común. En su rostro -pequeño y tierno- el perro guarda una particularidad: una cola en medio de su frente. La organización sin fines de lucro Mac’s Mission, dedicada a la defensa de los derechos de los animales, lo rescató y compartió fotografías del can que enternecieron a las redes sociales desde el martes 12 de noviembre del 2019 y lo bautizaron como el “perro unicornio”.

En una publicación de Facebook, el personal de Mac’s Mission relató que Narwhal, un perro mestizo de dos meses, fue encontrado mientras caminaba solo en las calles del estado de Misuri, en Estados Unidos.



Cuando lo llevaron a la clínica veterinaria Cape Small para evaluarlo, el médico indicó la pequeña cola en su rostro no representaba ningún peligro para el perro. Lo que sí encontró el doctor fue varios parásitos habituales para los que recibió medicamentos.

“El está completamente sano y su ‘colita’ extra no le molesta en absoluto”, dice el personal de la organización. En el albergue de Mac’s Mission, donde residen más de 20 canes, Narwhal crecerá durante tres meses para que sus cuidadores estén seguros de que la cola no le cause ningún problema.

La idea es que Narwhal sea adoptado por un hogar responsable en el que pueda crecer feliz y con salud. “Estamos felices de tenerlo con nosotros y creemos que es una muestra única de lo que hacemos aquí y de nuestra misión. Si deseas donar para alimentar a Narwhal, te invitamos a hacerlo”, finaliza la publicación que ha sido compartida más de 2 000 veces en Facebook.