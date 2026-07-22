Rosalía rompe el silencio y se disculpa con Argentina por polémica tras video compartido en redes

La cantante española Rosalía ofreció disculpas públicas a la comunidad argentina tras la fuerte reacción provocada por una publicación en sus redes sociales, luego de la final de la Copa del Mundo 2026. La artista respondió después de que miles de usuarios criticaran su acción y promovieran llamados al boicot de sus próximos conciertos en Buenos Aires.

Controversia por el video de Mia Khalifa

La controversia comenzó cuando Rosalía compartió un video de la influencer Mia Khalifa, quien celebraba la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial. Ante las críticas, la cantante explicó que difundió el contenido por la canción que sonaba en el video y aseguró que no leyó el mensaje que lo acompañaba. “Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdooonnnnn”, escribió en sus historias de Instagram.

Reacción del público argentino

El video que desató las críticas contra Rosalía surgió después de que replicara en su cuenta oficial de TikTok un contenido publicado originalmente por Mia Khalifa. Este celebraba el triunfo de la selección española frente a Argentina en la final del Mundial 2026. En el video, Khalifa aparecía en un balcón de Nueva York mientras sonaba de fondo “La Perla”, una canción incluida en el álbum Lux de Rosalía.

El material llevaba el mensaje:“ Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, acompañado por banderas de España. Los seguidores argentinos interpretaron la expresión “perlas” como una burla hacia la selección albiceleste y sus aficionados. La publicación se viralizó rápidamente, generando una ola de mensajes de rechazo en plataformas como X e Instagram.

La cantante compartió un mensaje en sus historias de Instagram tras la polémica. • Foto: captura

Efectos en los conciertos programados

Varios usuarios cuestionaron la actitud de la cantante, recordando que, durante visitas promocionales anteriores a Argentina, recorrió medios de comunicación, visitó la cancha de Boca Juniors y se fotografió con figuras como Charly García y Trueno. Para parte del público, compartir ese contenido resultó contradictorio con el vínculo construido con sus seguidores argentinos.

Aunque Rosalía eliminó posteriormente la interacción desde su perfil, el video ya había alcanzado una amplia difusión y mantenía el descontento entre quienes planeaban asistir a sus presentaciones. La polémica también tuvo efectos en la taquilla de los cuatro conciertos que Rosalía tiene programados en el Movistar Arena de Buenos Aires para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto de 2026, como parte de la gira internacional de presentación de su cuarto álbum.

Reventa y reembolsos

Tras la difusión del video, cientos de seguidores comenzaron a ofrecer sus entradas en redes sociales mediante reventa. Otros optaron por solicitar el reembolso a través de los canales de atención al cliente de la plataforma organizadora. La legislación argentina, mediante la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24 240), permite que quienes compran entradas digitalmente gestionen la revocación de la compra dentro de los plazos establecidos. Si cumplen esos requisitos, pueden recibir el reintegro por el mismo medio de pago utilizado en la adquisición.

Interés previo y futuro incierto

Los conciertos ya habían despertado un fuerte interés antes de la controversia. De hecho, las dos últimas fechas en el Movistar Arena se incorporaron recientemente debido a la alta demanda registrada durante la preventa.

Los reportes conocidos hasta ahora corresponden únicamente a decisiones individuales tomadas por los compradores mediante las plataformas digitales.

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