Rosalía enfrenta críticas y devoluciones de entradas en Argentina

La cantante española Rosalía enfrenta una ola de críticas y devoluciones de boletos en Buenos Aires tras compartir un polémico video en TikTok después de la final del Mundial 2026.

La polémica publicación que encendió el descontento

La artista catalana Rosalía quedó en el centro de la controversia al replicar en su cuenta oficial de TikTok un video originalmente compartido por la exactriz y creadora de contenido Mia Khalifa.

La publicación celebraba el triunfo de la selección de España frente a la escuadra albiceleste en la final del Mundial 2026.

En el registro audiovisual, Khalifa aparecía celebrando en un balcón de Nueva York mientras sonaba de fondo el tema “La Perla”, del álbum Lux de la cantante española.

El texto que acompañaba el contenido señalaba: “Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, incorporando además banderas de España.

La utilización del término “perlas” fue interpretada por los seguidores locales como una burla directa hacia la selección argentina y sus hinchas.

Repercusiones en redes sociales y críticas del público

Tras la viralización del contenido, los seguidores argentinos expresaron su indignación en plataformas como X e Instagram. Los mensajes de repudio no tardaron en multiplicarse, cuestionando la actitud de la intérprete a pocos días de su llegada al país.

Varios usuarios manifestaron su descontento, señalando una supuesta contradicción entre las visitas promocionales que la artista realizó previamente en territorio argentino —donde recorrió medios locales, visitó la cancha de Boca y se fotografió con figuras como Charly García y Trueno— y su respaldo a una publicación calificada como despectiva.

Aunque la cantante eliminó la interacción de su perfil, el material ya había generado un fuerte impacto digital y un amplio rechazo entre quienes compraron sus localidades.

Impacto en la taquilla y devolución de boletos

El malestar generalizado se tradujo rápidamente en acciones concretas sobre la venta de entradas para los cuatro conciertos programados en el Movistar Arena de Buenos Aires, situado en el barrio de Villa Crespo, para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto de 2026.

Cientos de fanáticos comenzaron a ofrecer sus tickets a través de redes sociales mediante la reventa o a solicitar formalmente el reembolso a través de los canales de atención al cliente de la plataforma organizadora.

De acuerdo con la normativa vigente en Argentina y la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24 240), los compradores que adquieren entradas de forma digital pueden gestionar la revocación de la compra bajo los plazos establecidos, obteniendo el reintegro al mismo medio de pago utilizado originalmente.

Fechas de los conciertos y contexto de la gira

Los recitales previstos forman parte de la gira internacional con la que la intérprete presenta su cuarto álbum de estudio titulado Lux. Las últimas dos funciones programadas en el recinto porteño se añadieron recientemente debido a la alta demanda inicial registrada durante la preventa.

Hasta el momento, ni la producción local a cargo de los eventos ni el equipo de representación de la artista han emitido comunicados oficiales respecto a una posible cancelación masiva de las presentaciones o la habilitación de un protocolo extraordinario de devolución.

Los reportes se limitan a las decisiones individuales tomadas por los propios compradores en las plataformas digitales.

Te recomendamos