Dolly Parton habría dejado toda su fortuna y su catálogo musical a su ahijada

Dolly Parton falleció a los 80 años el 26 de agosto de 2026, lo que generó interrogantes sobre el destino de su patrimonio y la posible inclusión de su ahijada Miley Cyrus.

La artista estadounidense no dejó descendencia directa, por lo que su catálogo musical y bienes están en proceso de sucesión.

Para conocer más sobre el impacto de la pérdida de este ícono, puedes consultar cómo fue el deceso de la leyenda de la música country.

🌟 ¿Miley Cyrus heredará el patrimonio de Dolly Parton?

Miley Cyrus figura como una de las posibles beneficiarias del catálogo musical, derechos de publicación y propiedades de Dolly Parton, según reportó SDP Noticias.

El medio El Debate aclaró que, aunque existió una relación cercana, no hay confirmación de que haya sido nombrada formalmente en el testamento.

🎤 La relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus

Dolly Parton asumió el rol de madrina de Miley Cyrus por su amistad con Billy Ray Cyrus, según informó El Tiempo.

La conexión trascendió a la televisión cuando Parton interpretó a la tía Dolly en la serie ‘Hannah Montana’ entre 2006 y 2011, además de compartir escenarios en eventos como los Grammy de 2019.

Si quieres profundizar en sus orígenes y trayectoria, te recomendamos leer sobre el legado de Dolly Parton.

🏥 La ausencia de descendientes de Dolly Parton

Dolly Parton estuvo casada con Carl Thomas Dean desde 1966 hasta el deceso de su esposo el 3 de marzo de 2025.

La cantante no tuvo hijos tras someterse a una histerectomía parcial a los 36 años por endometriosis, según detalló El Debate.

Debido a esto, su entorno cercano y sobrinos siempre ocuparon un lugar central.

⚖️ La distribución de la fortuna de Dolly Parton

El patrimonio de Dolly Parton se estima en 650 millones de dólares.

La artista comenzó a organizar su sucesión con un abogado especializado desde 2020 para evitar disputas familiares, conforme a lo informado por SDP Noticias.

La resolución de la herencia dependerá de las cláusulas legales establecidas por Dolly Parton, mientras sus representantes gestionan los bienes y derechos de su catálogo.

Herencia de Dolly Parton; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Dolly Parton era la madrina de Miley Cyrus? Sí. Dolly Parton fue la madrina (honorary godmother) de Miley Cyrus desde 1992, cuando Billy Ray Cyrus le pidió el favor tras hacerse amigos en una gira. ❓ ¿En qué canciones o presentaciones colaboraron Dolly y Miley? Colaboraron en ‘Rainbowland’ (álbum Younger Now, 2017) y versionaron juntas Jolene en varias ocasiones, incluyendo The Voice (2016) y los Grammy (2019).

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