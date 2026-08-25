Dolly Parton, la leyenda del country, dejó este último mensaje antes de partir

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton murió este 25 de agosto de 2026 a los 80 años de edad.

Su fallecimiento fue confirmado por su sobrino Bryan Seaver a través de un comunicado en Instagram en nombre de la familia.

La partida de la intérprete de éxitos como Jolene y I Will Always Love You impacta al mundo del espectáculo.

Para profundizar en el impacto de su partida y el luto en la industria, te recomendamos leer la cobertura completa sobre la muerte de Dolly Parton.

🏥 ¿De qué murió Dolly Parton?

Dolly Parton padecía problemas de salud desde mediados del año anterior.

La artista confirmó su condición en una entrevista con People tres días antes de su muerte, donde señaló que continuaba trabajando pese a sus dolencias físicas.

Debido a sus afecciones, la estrella country canceló una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

Los quebrantos de salud también le impidieron asistir a la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, de acuerdo con la información difundida por EFE.

📱 El último mensaje de Dolly Parton en redes

La última publicación de Dolly Parton recordó el aniversario del tema Islands in the Stream.

Una semana antes de su fallecimiento, la artista compartió en Instagram un video cantando junto a Kenny Rogers con el mensaje: “43 years años de ‘Islands In the Stream!'”.

En el metraje, la artista lucía un vestido negro con patrones plateados.

La publicación incluyó la letra de la canción que concluye con la frase “Navega conmigo hacia otro mundo”, según detalló Milenio.

Si quieres recordar su alcance digital y vigencia en la cultura pop, también hemos analizado en detalle cómo el reto viral de Dolly Parton conquistó las redes sociales.

🎸 El legado de Dolly Parton en la música country

Dolly Parton dejó una destacada trayectoria en la música y la filantropía.

Nacida el 16 de enero de 1946 en Tennessee, la artista ganó 11 premios Grammy, actuó en películas como ‘9 to 5’ y promovió la lectura infantil mediante la donación de libros a través de su fundación.

Muerte de Dolly Parton; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Dolly Parton ha fallecido y a qué edad? Sí. Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026 en Nashville, Tennessee, a los 80 años, según confirmó su familia en un comunicado. ❓ ¿Cuál fue la causa de la muerte de Dolly Parton? Su familia indicó que falleció “pacíficamente” en su residencia; no se dieron detalles médicos específicos, aunque meses antes había cancelado shows por problemas de salud como cálculos renales.

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