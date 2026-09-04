Caso Camilo Séptimo. Todo lo que se sabe del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El 1 de septiembre de 2026, Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años y la trabajadora doméstica en su vivienda de Atizapán de Zaragoza, según reportó CNN.

Te sugerimos revisar cómo la escena artística reaccionó ante la pérdida del integrante de Camilo Séptimo y sus familiares.

📍 ¿Qué pasó en el caso de la banda Camilo Séptimo?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México reseñadas por CNN, la policía halló los cuerpos sin vida de Jonathan Meléndez, de 38 años, su esposa Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de gestación, su hija de 3 años y la empleada doméstica Aleyda Romero, de 21 años, en un inmueble del fraccionamiento Grand Viure en la Zona Esmeralda.

Dos de las víctimas estaban maniatadas y el ataque se registró entre las 17:30 y las 19:40 horas.

Según publicó The Dallaz News, el presunto autor material del multihomicidio fue identificado como Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, quien ingresó al lugar aprovechando la relación de confianza con el músico.

Las autoridades precisaron que el sospechoso utilizó un arma calibre 9 milímetros con silenciador para ejecutar el crimen.

👤 ¿Quiénes son los responsables detenidos?

Las autoridades capturaron a Diego Sebastián Rosen y a su chofer Gerardo ‘N’ en menos de 12 horas mediante un operativo coordinado, informó CNN.

La Fiscalía confirmó que Rosen era socio comercial de Meléndez y que días antes solicitó cinta industrial, guantes y cinchos de plástico a su acompañante para planear el hecho.

El País señaló que la principal hipótesis sobre el móvil del crimen apunta a una disputa económica o intento de robo, pues ambos compartían emprendimientos de alquileres turísticos.

The Dallaz News añadió que Rosen acumulaba denuncias por fraudes inmobiliarios en plataformas de hospedaje por montos de hasta 500 mil pesos (29 620 dólares).

Si deseas profundizar en este tema, puedes consultar nuestro análisis sobre los problemas financieros que habrían derivado en el crimen del artista.

👦 ¿Cómo va la investigación y la situación del menor sobreviviente?

Imagen de condolencia de la banda Camilo Séptimo.

El hijo mayor de la pareja, un niño de 6 años, sobrevivió al ataque tras esconderse durante el evento y permaneció más de tres horas en el sitio hasta la llegada de la policía, según detalló El País.

La agrupación Camilo Séptimo expresó sus condolencias públicas a las familias de las cuatro víctimas mediante un comunicado.

ADN 40 informó que el menor se encuentra bajo resguardo de las autoridades y la línea directa de familiares asumirá su custodia legal.

El expediente del niño permanecerá bajo estricta reserva durante el trámite judicial y el proceso penal contra los imputados.

Caso Camilo Séptimo; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién fue asesinado junto al tecladista de Camilo Séptimo? Jonathan ‘Honas’ Meléndez murió junto a su esposa embarazada de 4 meses, su hija de 3 años y una empleada del hogar en Atizapán, Estado de México. El múltiple homicidio ocurrió en su departamento la tarde del 1 de septiembre de 2026. ❓ ¿La banda Camilo Séptimo emitió algún comunicado oficial? Sí, Camilo Séptimo publicó un mensaje en Instagram lamentando la muerte de ‘Honas’ y pidiendo justicia a la Fiscalía del Estado de México. La agrupación lo describió como miembro fundador y pidió esclarecer el crimen.

Te recomendamos: