Investigan un conflicto económico tras el asesinato del músico de la banda de rock Camilo Séptimo

El martes 1 de septiembre de 2026, Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, tenía una reunión en su departamento en México.

Entre las 17:30 y las 19:40 horas ocurrió el ataque que terminó con su vida y de otras tres personas.

Las cámaras de seguridad del complejo habrían registrado a un hombre ingresando al inmueble. Lo que ocurrió después llevó a las autoridades hasta dos detenidos.

El socio que quedó bajo la lupa

Las autoridades de México confirmaron la captura de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Según la información difundida por Infobae, Diego Sebastián habría sido socio de Meléndez y es señalado como probable participante en el multihomicidio.

Pero detrás de esa relación aparece una posible disputa económica.

Los primeros reportes indican que no había señales de que la puerta hubiera sido forzada, una circunstancia que coincide con la posibilidad de que el ingreso se produjera aprovechando la confianza entre ambos.

Dinero, activos digitales y una deuda bajo investigación

De acuerdo con fuentes citadas por Infobae, una de las principales hipótesis apunta a un posible intento de robo de dinero en efectivo y activos digitales que Jonathan presuntamente tenía en su poder.

Además, el periodista Carlos Jiménez difundió una versión según la cual existía un conflicto entre Meléndez y su socio por 300 mil pesos. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente que esa cantidad sea el móvil del crimen.

La investigación también busca establecer qué papel tuvo Gerardo “N”, quien, según Carlos Jiménez, habría ayudado a Diego Sebastián a abandonar el lugar.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil y las responsabilidades individuales.

Meléndez tenía 38 años y continuaba activo con la banda Camilo Séptimo; en mayo de 2026 había participado en el lanzamiento de ‘MAPAS II’.